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13:01 (мск), источник: BBC News Русская служба

Талибы ведут охоту на людей

Как следует из документа, подготовленного по заказу ООН, боевики «Талибана» (признан в России террористической организацией и запрещен) приступили к энергичным поискам людей, сотрудничавших с силами НАТО или работавших с предыдущим правительством Афганистана.

Источник: GETTY IMAGES

Также поступают сообщения о поисках и нападениях на тех, кто сотрудничал с западными СМИ, и членов их семей.

В документе, оказавшемся в распоряжении Би-би-си, говорится, что боевики обыскивают дом за домом, требуя выдачи тех, кто им нужен, и угрожая расправой в противном случае.

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После захвата афганской столицы руководство талибов заверяло жителей и международное сообщество, что смена власти не повлечет за собой акций возмездия. Афганцам, сотрудничавшим с прежним правительством и западными организациями, была обещана «всеобщая амнистия».

Тем не менее, нарастают опасения, что с 90-х годов, когда «Талибан» правил страной железной рукой, в идеологии и политике этого радикально исламистского движения мало что изменилось.

Предупреждение об охоте талибов за «коллаборационистами» содержится в конфиденциальном документе, подготовленном Норвежским центром глобального анализа, который обеспечивает ООН разведывательной информацией.

Глава центра Кристиан Неллеманн рассказал в интервью Би-би-си, что у «Талибана» имеются черные списки «коллаборационистов» — все, чьи имена содержатся в них, находятся в огромной опасности. По его словам, вскоре можно ожидать начала массовых казней.

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«Есть большое число людей, которых талибы разыскивают в настоящее время, и это кристально ясная угроза, — сказал он. — Есть письменное распоряжение о том, что если эти люди не сдадутся сами, “Талибан” будет задерживать, допрашивать и карать вместо этих людей их родственников».

Накануне стало известно, что на западе Афганистана талибы убили одного и тяжело ранили другого близкого родственника журналиста Deutsche Welle, который уже успел покинуть страну и сейчас находится в Германии.

Как сообщило руководство медиакомпании, остальные члены семьи журналиста смогли спастись в последний момент и сейчас скрываются от талибов. По данным DW, в Кабуле и провинциях боевики приходили с обысками в дома родственников как минимум трех сотрудников компании.

Что еще происходит в Афганистане?

В четверг афганцы отпраздновали день независимости | Источник: GETTY IMAGES
  • С воскресенья США вывезли из Кабула 7000 своих граждан и афганских союзников. В очереди на посадку на американские самолеты остается еще около шести тысяч человек.
  • Вокруг аэропорта — хаос. Талибы, как сообщается, не пускают к нему афганцев. На одном из опубликованных видео видно, как солдату армии США передают в руки ребенка.
  • Одним из людей, упавших со взлетавшего американского самолета, оказался 19-летний футболист молодежной сборной Заки Анвари.
  • В афганских городах прошли демонстрации в честь 102-й годовщины независимости Афганистана. Участники акций размахивали государственными флагами, которые талибы повсеместно меняют на собственную символику. Есть неподтвержденные сообщения о жертвах в городе Асадабад.
  • Также под контролем «Талибана» оказались несколько тысяч единиц американской бронетехники, 30−40 самолетов и вертолетов и большое количество огнестрельного оружия, рассказали агентству Рейтер американские чиновники.
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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