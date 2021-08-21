Шоссе в аэропорт Кабула: почему там так опасно

Тысячи людей пытаются покинуть Афганистан, и у них для этого есть только один путь — добраться до аэропорта Кабула, преодолев пробки и блокпосты вооруженных талибов.
Афганцы стараются попасть на территорию аэропорта любым способом | Источник:GETTY IMAGES
С тех пор, как «Талибан» (запрещённая в России организация) взял Афганистан под контроль и перекрыл сухопутные пограничные переходы, аэропорт Кабула стал единственным выходом из страны.
Но боевики заявили, что не хотят, чтобы афганцы покидали страну. Они установили контрольно-пропускные пункты на дороге, ведущей к международному аэропорту имени Хамида Карзая и часто не пропускают людей. По мере того как все больше афганцев и иностранных граждан пытаются бежать из Афганистана, ситуация вокруг аэропорта Кабула становится все более хаотичной.
В результате столпотворения на подходах к аэропорту с воскресенья 12 человек были убиты выстрелами или задавлены в толпе. Внутри аэропорта порядок временно охраняют более 4000 американских военнослужащих. Снаружи аэропорт окружают вооруженные до зубов боевики «Талибана», создавая атмосферу страха.
Для того чтобы попасть внутрь кабульского аэропорта, нужно преодолеть кордоны вооруженных талибов | Источник:REUTERS
Боевики не дают афганцам, порой и тем из них, у кого есть визы или паспорта иностранных государств, попасть в аэропорт.
Корреспондент газеты Los Angeles Times Маркус Ям видел, как талибы стреляли в воздух, нацеливали оружие на толпу и били мирных жителей палками и веревками, когда те пытались пройти через кордоны. Он сфотографировал окровавленную женщину и ребенка, которые вероятно пострадали от рук талибов.
На фотографиях, опубликованных SBS, был изображен афганский переводчик, который получил огнестрельное ранение в голову.
В среду толпы людей стали собираться еще и по периметру аэропорта к северу от города. Многие пытались перебраться через заграждения из колючей проволоки, появлялись сообщения о стрельбе. В результате давки пострадали 17 человек.
Репортеры передают с места событий, что вокруг очень много семей и женщин с детьми. У многих с собой нет ни воды, ни еды, так как люди дежурят у аэропорта уже несколько дней. На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как детей передают иностранным солдатам через забор в надежде, что удастся вывезти хотя бы детей.
Родители передают своих детей солдатам в надежде, что те их вывезут | Источник:RISE TO PEACE
Хаос начался, когда европейские правительства начали эвакуацию своих граждан, а также афганских коллег.
Коммерческие рейсы из аэропорта Кабула перестали летать почти сразу после захвата власти талибами, и люди опасаются, что европейские и американские эвакуационные рейсы — это их единственный шанс вырваться из Афганистана.
Многие афганские семьи, которые пытаются покинуть Кабул, уже несколько дней дежурят у аэропорта почти без еды и воды | Источник:REUTERS
Хотя талибы заявили, что афганцы должны оставаться в стране, они также пообещали, что будут способствовать безопасному отъезду как иностранцев, так и местных жителей. «Мы предотвращаем любые формы насильственных столкновений в аэропорту между афганцами, иностранцами и членами “Талибана”», — сказал их представитель.
В докладе, который Норвежский центр глобального анализа готовил для ООН и с которым удалось ознакомиться Би-би-си, сказано, что боевики активизируют охоту на людей, которые работали на НАТО и силы США.
На спутниковых снимках видно скопление людей, направляющихся в аэропорт: тысячи людей на машинах и пешком, отчаянно пытаются сбежать.