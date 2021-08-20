Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 20 августаОсада Нарвской крепости, пуск фонтанов Петергофа, назначение Кутузова главнокомандующим и другие памятные события
Фоторепортажи
10Названы необычные рекорды аэропортов мира
16Топ-16 самых известных снимков в истории
21:16 (мск), источник: Известия

Испытательные полеты Ил-114 приостановили после крушения Ил-112B

Испытательные полеты пассажирского Ил-114 приостановили после крушения Ил-112B с аналогичным двигателем. Об этом 20 августа сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Источник: РИА "Новости"

«Необходимо проанализировать детали и обстоятельства произошедшего с Ил-112 В, включая анализ объективных данных с бортового самописца. Поэтому испытательные полеты опытного самолета Ил-114, оборудованного схожей силовой установкой, некоторое время не будут проводиться», — сказали журналистам в ОАК.

Также отмечается, что комиссия по расследованию только приступила к работе, поэтому пока рано делать выводы.

Ил-112 В потерпел крушение в ходе тренировочного полета в Московской области 17 августа. На борту находились три члена экипажа: летчики-испытатели Николай Куимов и Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель Николай Хлудеев. Никто из них не выжил, их тела обнаружили в тот же день.

Читайте также
В ОАК подтвердили гибель экипажа разбившегося Ил-112 В

Как сообщалось, у самолета произошло возгорание двигателя, причиной этому могло послужить попадание масла в камеру сгорания.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

Ил-114−300 — разрабатываемый турбовинтовой самолет, предназначенный для местных воздушных линий. Он должен заменить выходящий из эксплуатации Ан-24. Ил-114 разработали в 1980-е, было выпущено около 20 машин. Крейсерская скорость новинки составляет 500 км/ч, максимальная высота полета — 7,6 тыс. м, дальность полета — 5 тыс. км. Самолет может вместить до 68 пассажиров.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Открыть Америку: туры в Доминикану продаются по цене Турции
Сказочно — сделано: как снимают сериал по произведениям Пушкина
Путин впервые прокомментировал захват талибами Афганистана
Visa пошла на обострение конфликта с Wildberries
Как солдаты США охраняют аэропорт Кабула. Фото
Байден разрешил вводить санкции против российских трубопроводов
Мошенники придумали новую схему обмана россиян
Прощальные переговоры Путина и Меркель. Главное
Здоровье
Зафиксирована вспышка смертельной «болезни легионеров» В Австралии обнаружили двух инфицированных «болезнью легионеров».
Hi-Tech
iPhone X упал с самолета. Что с ним стало Высота — 3,5 км
Кино
Zivert, Кока и Niletto: звезды на открытии «Новой волны 2021» Знаменитости выступили на гала-концерте в честь открытия музыкального конкурса в Сочи
Товары для дома
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
19 товаров для мелкого ремонта
11 гаджетов, которые будут работать, пока вы спите
20 суперполезных находок с AliExpress
Gnezdo.ru
Они очень красивая пара, а посмотри на детей: фото
Как выглядит вдова Бодрова после смерти актера
Порадуйте своих любимых цветами
Что надо срочно сделать при замене аккумулятора
Леди
«У меня сносило башню»: Манукян высказался о разрыве с Бузовой Телеведущая год тянула со свадьбой
Дом
10 удачных примеров дизайна ванной площадью 4 кв. метра
Как выглядит дом Леонардо Ди Каприо в Лос-Анджелесе за $5,75 млн
11 лучших идей для оформления комнаты школьника (советуют дизайнеры)
5 самых интересных спален из домов для краткосрочной аренды
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь