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21:28 (мск), источник: Коммерсантъ

Полтонны кокаина поделили на 270 томов дела

МВД завершило следственные действия по ввозу в Морской порт Санкт-Петербург 472 килограммов кокаина шестью поставками. Дело пяти наркоконтрабандистов передано в суд. Три гражданина Литвы и два россиянина наладили поставки наркотика из Эквадора в Петербург. Вести «прибыльный бизнес» им удавалось на протяжении шести лет, до апреля 2019 года. Всего в уголовном деле 270 томов, состоящих из описаний 15 тяжких и особо тяжких преступлений группы.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

О завершении следственных действий, в которых принимали участие МВД, ФСБ и таможенники, сообщили в пресс-службе главка МВД: длившееся более двух лет расследование завершилось — и дело передали в суд.

Преступная группа образовалась в 2013 году в Санкт-Петербурге по инициативе гражданина Литвы Игораса Григаса. Он пригласил в него сограждан Миндаугаса Корецаса и Эрнестаса Казлаускаса, а позднее и двух россиян — братьев Радомировых, Ивана и Георгия. При этом Григас для последующего контроля над действиями группы сменил имя (МВД не сообщает, на какое), чтобы незаконно пересекать госграницу России.

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В Эквадоре, откуда поставлялся наркотик, по данным полиции, прятали брикеты с кокаином в различных «технических полостях» контейнеров, предназначенных для отправки в Санкт-Петербург, либо прятали его в контейнерах среди фруктов.

Место «закладки» и названия судов сообщались преступникам заблаговременно.

«Команда» была поделена на три группы: ответственные за отправку, приемщики товара и сбытчики. Всего преступникам удалось провести шесть удачных операций на общую массу 472 килограмма кокаина. Полиция не «конвертировала» товар в рубли, поэтому неизвестно, сколько контрабандистам удалось заработать. Всего в материалах дела содержится описание 15 тяжких и особо тяжких преступлений, куда входят организация организованного преступного сообщества (ОПС), участие в нем, контрабанда наркотиков в особо крупном размере и другие.

Кроме того, отдельно отмечается в сведениях МВД роль россиянина Георгия Радомирова, который в 2013 году сумел привлечь для «приобретения, хранения, перевозки без цели сбыта» наркотиков массой пять килограммов (особо крупный размер) пятерых граждан России, имена которых не раскрыты.

Во время предварительного следствия правоохранители допросили около 230 человек, провели около 50 обысков и 150 экспертиз. Чтобы установить и задержать всех участников группировки, им потребовалось более шести лет (с января 2013-го по апрель 2019-го). Генпрокуратура утвердила обвинение, и теперь суду предстоит вынести приговор на основании данных, изложенных в 270 томах уголовного дела.

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург

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