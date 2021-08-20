21:28 (мск), источник: Коммерсантъ
Полтонны кокаина поделили на 270 томов дела
МВД завершило следственные действия по ввозу в Морской порт
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О завершении следственных действий, в которых принимали участие МВД, ФСБ и таможенники, сообщили в
Преступная группа образовалась в 2013 году в
В Эквадоре, откуда поставлялся наркотик, по данным полиции, прятали брикеты с кокаином в различных «технических полостях» контейнеров, предназначенных для отправки в
Место «закладки» и названия судов сообщались преступникам заблаговременно.
«Команда» была поделена на три группы: ответственные за отправку, приемщики товара и сбытчики. Всего преступникам удалось провести шесть удачных операций на общую массу 472 килограмма кокаина. Полиция не «конвертировала» товар в рубли, поэтому неизвестно, сколько контрабандистам удалось заработать. Всего в материалах дела содержится описание 15 тяжких и особо тяжких преступлений, куда входят организация организованного преступного сообщества (ОПС), участие в нем, контрабанда наркотиков в особо крупном размере и другие.
Кроме того, отдельно отмечается в сведениях МВД роль россиянина Георгия Радомирова, который в 2013 году сумел привлечь для «приобретения, хранения, перевозки без цели сбыта» наркотиков массой пять килограммов (особо крупный размер) пятерых граждан России, имена которых не раскрыты.
Во время предварительного следствия правоохранители допросили около 230 человек, провели около 50 обысков и 150 экспертиз. Чтобы установить и задержать всех участников группировки, им потребовалось более шести лет (с января 2013-го по апрель 2019-го). Генпрокуратура утвердила обвинение, и теперь суду предстоит вынести приговор на основании данных, изложенных в 270 томах уголовного дела.
Олег Дилимбетов,