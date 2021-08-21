03:23 (мск), источник: Коммерсантъ
Сетевые мошенники освоили работу с громкими новостями
Злоумышленники в сети начали использовать события, вызвавшие общественный резонанс: после новости об акции Сбербанка, угостившего пиццей промоутеров
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Мошенники запустили фейковую акцию, объявляя о раздаче бесплатной пиццы от имени нескольких крупных российских банков, рассказал «Ъ» руководитель блока специальных сервисов Infosecurity a Softline Company Сергей Трухачев. По его словам, подобные ресурсы начали появляться в середине июля, а сейчас число доменных имен с такой схемой составляет около десяти. Речь идет про акции от имени как минимум двух крупнейших российских банков, уточняет эксперт.
На этот раз большинство регистраций мошеннических сайтов началось после того, как в июне сотрудники Сбербанка бесплатно накормили пиццей промоутеров
Если в июне мошенники регистрировали домены типа
Желающим получить бесплатное угощение подобные сайты предлагают ввести фамилию, имя, отчество, номер банковской карты и номер телефона, а после этого дважды передать злоумышленникам код из
В банке «Тинькофф» рассказали «Ъ», что получали единичные жалобы от клиентов, которые наткнулись на сайты с такой «акцией». Мошенники постоянно придумывают небольшие дополнения к имеющимся схемам и в этом случае добавили про акцию, чтобы привлечь внимание, полагают в банке. В
По его словам, регистрации доменов начинаются в день появления новости, а иногда и заранее, когда информация о будущем событии доступна только на уровне слухов. Так было, например, когда Сбербанк объявил о создании экосистемы — не было понятно, что в нее войдет, поэтому интернет заранее наводнили сайты вроде
Мошенники реагируют на инфоповоды порой быстрее, чем СМИ, отмечает ведущий эксперт направления «Информационная безопасность» компании «Крок» Александр Черныхов.
Идеальная схема мошенничества начинается с хайпа, уверен сооснователь проекта StopPhish Юрий Другач: «За
«Успокаивает то, что время жизни фишинговых доменов сокращается и сегодня составляет от двух часов до трех дней до первой жалобы, разделегирования и блокировки», — отмечает Леонид Чуриков. Господин Черныхов напомнил, что бороться с такими ресурсами можно путем жалоб в поддержку хостинга, на котором расположен мошеннический сайт.
Юлия Степанова