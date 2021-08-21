11:41 (мск), источник: BBC News Русская служба
Греция установила 40-километровую стену на границе с Турцией
Греция установила 40-километровый забор и систему наблюдения на границе с Турцией, опасаясь возможного наплыва мигрантов из Афганистана.
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«Мы не можем пассивно ждать возможных последствий, — заявил министр защиты граждан Греции Михалис Хрисохоидис во время визита в регион Эврос в пятницу. — Наши границы останутся неприкосновенными».
Ранее Турция призвала европейские страны позаботиться об афганских мигрантах.
В телефонном разговоре с
«Новая волна миграции неизбежна, если не будут приняты необходимые меры в Афганистане и Иране», — заявил Эрдоган.
Быстрый захват Афганистана боевиками движения «Талибан» (запрещено в России как террористическая организация) вынудил многих афганцев покинуть страну, в том числе нелегально.
По словам Хрисохоидиса, афганский кризис создал новые предпосылки для увеличения потока нелегальных мигрантов в Европу.
В 2015 году Греция первой из стран Евросоюза столкнулась с миграционным кризисом, когда более миллиона человек, спасающихся от войны на Ближнем Востоке, перебрались из Турции в ЕС.
Сейчас греческие власти предупреждают, что готовы отправить обратно всех афганцев, которые попытаются нелегально проникнуть в страну.
В прошлом году Афины временно заблокировали подачу заявлений о предоставлении убежища, после того как Эрдоган заявил, что Турция открыла мигрантам двери для въезда в ЕС.
Премьер Мицотакис заявил в ответ, что Греция усилила сухопутную границу с Турцией в районе Эвроса «до максимума».