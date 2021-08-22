02:29 (мск), источник: Известия
Княгиня Лихтенштейна Мария-Аглая умерла в возрасте 81 года
Княгиня Лихтенштейна
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«Ее Сиятельство княгиня Лихтенштейна Мария скончалась в госпитале в Грабсе 21 августа», — сказано в тексте.
Княгиня родилась 14 апреля 1940 года в Праге в семье графов. О ее помолвке с потомственным принцем Лихтенштейна — ее троюродным братом — было объявлено в 1965 году. Они поженились 30 июля 1967 года в церкви Святого Флорина в Вадуце.
Как пишет портал Royal Central, с 1985 по 2015 год
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