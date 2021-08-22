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07:02 (мск), источник: РБК

Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в ответ на протесты в секторе Газа

Израильские военные нанесли удар по объектам ХАМАС, на которых производится оружие, сообщила в Twitter Армия обороны Израиля.

Источник: Reuters

По данным палестинских властей, удары пришлись на лагеря беженцев. Палестинцы в ответ отстреливались от израильских самолетов из крупнокалиберных пулеметов.

Ранее, 21 августа, на северной границе сектора Газа прошли столкновения протестующих палестинцев с полицией. Военные заявили, что участники протестов пытались перелезть через заградительные сооружения и бросили в военнослужащих взрывные устройства.

Армия обороны Израиля заявила об одном пострадавшем солдате. В ответ военные применили резиновые пули против протестующих. В результате пострадал 41 палестинец. Среди раненых был 13-летний мальчик.

Демонстрации в Газе начались по случаю годовщины поджога священной для мусульман мечети «Аль Акс» в Иерусалиме 21 августа 1969 года. Тогда на преступление пошел приехавший из Австралии турист Майкл Рохан. Позже израильские власти поместили его в психиатрическую клинику как невменяемого, а затем депортировали домой.

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