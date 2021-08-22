Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Что может быть причиной бессимптомного течения COVID-19 Испанские ученые выяснили, почему некоторые пациенты могли бессимптомно перенести коронавирус
Фоторепортажи
10Не только Берлинская: названы самые известные разделительные стены в истории
10Затопления в Керчи
08:30 (мск), источник: РБК

Экс-президент Боливии поранила себя в тюрьме

Бывшая исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес, арестованная по обвинению в терроризме, заговоре и подстрекательстве к мятежу, нанесла себе рану руки, сообщает газета Página Siete. У нее небольшие порезы, ее жизни ничего не угрожает, заявили власти. Теперь ей предстоит психиатрическая экспертиза.

Источник: Reuters

По словам защиты Аньес, ее поступок стал ответом на злоупотребления, которым она подвергается, находясь под арестом.

Власти уверяют, что с первого дня заключения ей оказывается вся необходимая медицинская помощь, ее права соблюдаются.

Аньес стала и.о. президента после того, как в ноябре 2019 года подал в отставку тогдашний глава государства Эво Моралес на фоне протестов и обвинений в фальсификации результатов выборов. Моралес бежал в Мексику. Свою отставку он счел государственным переворотом, за которым стоят США.

В марте боливийский суд арестовал Аньес по обвинению в госперевороте. Она была задержана в доме своих родственников в Тринидаде, где пряталась под кроватью.

В том же месяце дочь и.о. главы государства Каролина Рибера попросила перевести мать из тюрьмы в больницу из-за ухудшения ее состояния: женщина страдает от хронического сердечно-сосудистого заболевания. Однако ей было отказано.

Аньес заявляла о намерении баллотироваться на пост президента. Однако осенью 2020 года, когда в Боливии проходили последние президентские выборы, она сняла свою кандидатуру. Тогда одержал победу Луис Арсе — сторонник Моралеса.

 Пропавшего в Турции 20-летнего россиянина нашли мертвым
Как афганские женщины жили без талибов и что их ждет теперь
Трамп заявил о возвращении России в Афганистан
В Японии выясняют гражданство "приплывшего из России" мужчины
Глава Крыма назвал Зеленского примерным плательщиком за квартиру
Украинские пограничники начали копать рвы на границе с Россией
В Китае составили список из десяти самых ужасных блюд мира
Все 34 спутника OneWeb вывели на орбиту
Hi-Tech
iPhone X упал с самолета. Что с ним стало Высота — 3,5 км
Авто
Lada Samara Fun с двигателем Ванкеля: как она выглядит Lada Samara Fun — сама по себе машина редкая. А вариант с роторным двигателем, возможно, вообще единственный в своем роде
Товары для дома
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
19 товаров для мелкого ремонта
11 гаджетов, которые будут работать, пока вы спите
20 суперполезных находок с AliExpress
Популярные темы на «Детях»
Почему я не хочу растить детей билингвами. 1060
Крик души! Больше нет сил... 793
Забавные картинки 583
А любите ли вы Петербург так, как люблю его я? 472
Леди
«У меня сносило башню»: Манукян высказался о разрыве с Бузовой Телеведущая год тянула со свадьбой
Дом
10 удачных примеров дизайна ванной площадью 4 кв. метра
Как выглядит дом Леонардо Ди Каприо в Лос-Анджелесе за $5,75 млн
11 лучших идей для оформления комнаты школьника (советуют дизайнеры)
5 самых интересных спален из домов для краткосрочной аренды
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь