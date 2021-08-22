Экс-президент Боливии поранила себя в тюрьме

По словам защиты Аньес, ее поступок стал ответом на злоупотребления, которым она подвергается, находясь под арестом.
Власти уверяют, что с первого дня заключения ей оказывается вся необходимая медицинская помощь, ее права соблюдаются.
Аньес стала и.о. президента после того, как в ноябре 2019 года подал в отставку тогдашний глава государства Эво Моралес на фоне протестов и обвинений в фальсификации результатов выборов. Моралес бежал в Мексику. Свою отставку он счел государственным переворотом, за которым стоят США.
В марте боливийский суд арестовал Аньес по обвинению в госперевороте. Она была задержана в доме своих родственников в Тринидаде, где пряталась под кроватью.
В том же месяце дочь и.о. главы государства Каролина Рибера попросила перевести мать из тюрьмы в больницу из-за ухудшения ее состояния: женщина страдает от хронического сердечно-сосудистого заболевания. Однако ей было отказано.
Аньес заявляла о намерении баллотироваться на пост президента. Однако осенью 2020 года, когда в Боливии проходили последние президентские выборы, она сняла свою кандидатуру. Тогда одержал победу Луис Арсе — сторонник Моралеса.