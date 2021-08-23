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07:54 (мск), источник: Московский комсомолец

В Австралии из-за коронавируса застрелили группу собак-спасателей

В графстве Бурк (Австралия) местные власти приняли решение застрелить группу спасательных собак, потому что ей в сопровождении добровольцев пришлось бы проехать через штат, где действуют ограничения из-за коронавируса.

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Источник: Reuters

Об этом сообщило издание Sydney Morning Herald.

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Уточняется, что инцидент произошел в провинции Новый Южный Уэльс и встревожил зоозащитников. Группа собак направлялась в приют, но до места назначения животные не добрались.

Правоохранители инициировали проведение проверки в правительстве. В Минздраве уточнили, что в городе Кобар, там, где расположен приют, не было зафиксировано случаев заболевания коронавирусом. COVID-19 находили в канализационной воде.

В Совете графства и приюте от комментариев отказываются.

Зоозащитники же заявляют, что «бессердечная стрельба» по собакам не была предпринята в рамках борьбы с распространением коронавируса. «Мы полностью отвергаем неприемлемые оправдания совета о том, что это убийство было предпринято в рамках борьбы с ковидом», — подчеркнули зоозащитники.

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