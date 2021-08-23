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10:32 (мск), источник: Коммерсантъ

ФСБ задержала в Туле украинца, собиравшего данные о военных разработках

В Туле задержали украинца, который якобы пытался узнать секретные сведения о российском вооружении, сообщил центр общественных связей ФСБ. Он пытался вербовать россиян, работающих на оборонных предприятиях.

«В Туле задержан с поличным гражданин Украины, осуществлявший собирание сведений, составляющих государственную тайну в отношении новейших образцов вооружения и секретной технической документации к ним», — сообщили в ФСБ.

Иностранец, по версии ФСБ, искал работников российских оборонных предприятий, которые имели доступ к секретной информации, по заданию разведывательных служб Украины. «Его целями были вербовочная разработка россиян и получение от них охраняемых законом сведений о перспективных разработках в области стрелкового вооружения», — сообщила спецслужба.

Против украинца возбудили дело о шпионаже (ст. 276 УК РФ), ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Личность задержанного не раскрывается. Следственные действия продолжаются, отметили в ФСБ.

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