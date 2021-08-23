12:10 (мск), источник: ТАСС
Частный самолет-амфибия упал в Москву-реку около Коломны
МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Небольшой частный
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«Около села Черкизово в
На борту было два человека, они не пострадали. «На борту самолета были два пилота, их осмотрели медики скорой помощи, они не пострадали и не нуждаются в госпитализации», — сказал собеседник агентства.
Источник уточнил, что самолет при посадке задел крылом кромку воды и перевернулся. «В настоящее время воздушное судно с помощью баржи пришвартовано к берегу», — добавил он.
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«В 11:35 поступило сообщение, что в акватории