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12:10 (мск), источник: ТАСС

Частный самолет-амфибия упал в Москву-реку около Коломны

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Небольшой частный самолет-амфибия потерпел крушение около села Черкизово неподалеку от Коломны, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

«Около села Черкизово в Москву-реку упал частный самолет-амфибия», — сказал собеседник агентства.

На борту было два человека, они не пострадали. «На борту самолета были два пилота, их осмотрели медики скорой помощи, они не пострадали и не нуждаются в госпитализации», — сказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что самолет при посадке задел крылом кромку воды и перевернулся. «В настоящее время воздушное судно с помощью баржи пришвартовано к берегу», — добавил он.

В пресс-службе областного главка МЧС РФ сообщили, что разлива топлива после аварии не последовало.

«В 11:35 поступило сообщение, что в акватории Москвы-реки в городском округе Коломна в районе населенного пункта Черкизово сел на воду и перевернулся легкомоторный самолет. Он на тросе подтянут на берег проплывавшей мимо баржей, в настоящее время находится в воде у берега фюзеляжем кверху. Разлива топлива не последовало», — сказали в пресс-службе.

Во время загрузки произошла ошибка.
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