В Красноярске проверят слова чиновника, назвавшего людей «кучей дерьма»

«Для рассмотрения по существу и дачи ответа заявителю она направлена в прокуратуру Октябрьского района», — отметили в надзорном ведомстве.
Инцидент с участием Агафонова произошел 12 августа. В своем Facebook чиновник раскритиковал жителей Красноярска, которые негативно высказались о реакции приехавшего в город фигуриста Алексея Ягудина и не почувствовавшего там смога от лесных пожаров (на момент публикации пост Агафонова исчез; сам он это объяснял тем, что его удалила администрация Facebook из-за жалоб большого числа пользователей).
«Как люди в это превратились, в эту ноющую кучу дерьма?» — интересовался в этом посте Агафонов, реагируя на негативные комментарии красноярцев в Instagram фигуриста. «И как им живется постоянно с этим ощущением вечной ущемленности? <…> — продолжил чиновник, — Это не жители Сибири, это вообще не русские, это какой-то плаксивый сброд», — написал он (цитата по NGS24.RU).
Позднее Агафонов в комментарии радиостанции «Говорит Москва» назвал сложившуюся ситуацию омерзительной. Он объяснил, что говорил о той «породе людей», которые на физиологическом уровне не могут слышать, что Красноярск и Россия не так уж плохи.
В пресс-службе губернатора Красноярского края NGS24.RU заявили, что пока никаких кадровых решений в отношении Агафонова не последует. В пресс-службе губернатора Красноярского края Александра Усса напомнили РБК, что он написал этот пост на личной странице в соцсети, где «имеют место эмоции».