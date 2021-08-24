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11:40 (мск), источник: РБК

В Красноярске проверят слова чиновника, назвавшего людей «кучей дерьма»

Прокуратура Октябрьского района Красноярска проверит слова советника губернатора Красноярского края Андрея Агафонова, который назвал жителей города «плаксивым сбродом» из-за жалоб на задымленность. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ведомства. Согласно сообщению, в прокуратуру поступила жалоба о привлечении Агафонова к ответственности по ст. 5.61 КоАП России (оскорбление).

Источник: РИА "Новости"

«Для рассмотрения по существу и дачи ответа заявителю она направлена в прокуратуру Октябрьского района», — отметили в надзорном ведомстве.

Инцидент с участием Агафонова произошел 12 августа. В своем Facebook чиновник раскритиковал жителей Красноярска, которые негативно высказались о реакции приехавшего в город фигуриста Алексея Ягудина и не почувствовавшего там смога от лесных пожаров (на момент публикации пост Агафонова исчез; сам он это объяснял тем, что его удалила администрация Facebook из-за жалоб большого числа пользователей).

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«Как люди в это превратились, в эту ноющую кучу дерьма?» — интересовался в этом посте Агафонов, реагируя на негативные комментарии красноярцев в Instagram фигуриста. «И как им живется постоянно с этим ощущением вечной ущемленности? <…> — продолжил чиновник, — Это не жители Сибири, это вообще не русские, это какой-то плаксивый сброд», — написал он (цитата по NGS24.RU).

Позднее Агафонов в комментарии радиостанции «Говорит Москва» назвал сложившуюся ситуацию омерзительной. Он объяснил, что говорил о той «породе людей», которые на физиологическом уровне не могут слышать, что Красноярск и Россия не так уж плохи.

В пресс-службе губернатора Красноярского края NGS24.RU заявили, что пока никаких кадровых решений в отношении Агафонова не последует. В пресс-службе губернатора Красноярского края Александра Усса напомнили РБК, что он написал этот пост на личной странице в соцсети, где «имеют место эмоции».

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