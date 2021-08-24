«Африканский Пиночет» умер в тюрьме от COVID-19

О смерти Хабре в заключении рассказал в эфире телеканала TFM министр юстиции Сенегала Малик Саил. «Он теперь в руках Господа», — цитирует политика телеканал France 24.
Хабре находился в заключении с 2017 года. По данным телеканала, причиной смерти стал COVID-19. Также об этом сообщает AFP.
Сторонники диктатора настаивали на его вакцинации в тюрьме, однако сенегальские власти отказали ему в этом.
Власть в Чаде Хабре захватил в 1982 году. За время его правления в стране спецслужбы по приказу президента жестоко расправлялись со всеми оппонентами власти. Как установил суд, в общей сложности жертвами карательных отрядов стали более 40 тыс. человек.
В 1990 году Хабре был свергнут в результате военного переворота и сбежал в Сенегал. Следующие 15 лет он прожил в пригороде Дакара со своей семьей, хотя суда над бывшим президентом требовали и Африканский союз, и правительство Бельгии (среди погибших были граждане этой страны).
В 2013 году сенегальские власти все же арестовали Хабре. Он предстал перед судом. Хабре стал первым в истории руководителем, осужденным за массовые преступления перед своим народом за пределами собственной страны.
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