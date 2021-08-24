«Стена Трампа» на границе с Мексикой разрушается

Как сообщает сайт Gizmodo, опубликовавший фотографии с места, наибольшие повреждения выявлены на участке у города Дуглас в штате Аризона, где вышедшие из берегов из-за дождей реки выломали несколько шлюзовых ворот, сделанных в стене на случай подъема воды. Кроме того, стена на этом участке завалена принесенным бурными водами мусором, ветками, стволами деревьев. На других участках в стене появляются и постепенно увеличиваются трещины и щели.
Между тем, отмечает Gizmodo, именно такое развитие событий прогнозировали эксперты, когда президент Дональд Трамп подгонял строительство пограничной стены, несмотря на то, что ее возведение в отдельных районах нарушало требования об охране природы. Добиваясь поддержки этого проекта, Дональд Трамп обещал, что стена будет «непреодолимой, высокой, мощной и прекрасной». «Никто не строит стены лучше меня, поверьте. Я построю великую стену на наших южных границах», — заверял он.
В результате, отмечает Gizmodo, строительные компании получили многомиллиардные контракты на возведение стены, а потом землевладельцы завалили строителей исками: из-за подрывных работ в местах строительства часть земель оказались негодными для использования в сельском хозяйстве. Единственный положительный момент, указывают эксперты, что разрушение стены вернуло свободный проход по этим местам животным, включая ягуаров и пекари, которые проживают на этой территории и которые в результате строительства оказались отрезанными от привычных мест обитания.