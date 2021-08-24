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19:47 (мск), источник: ТАСС

Умер барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс

ТАСС, 24 августа. Барабанщик британской рок-группы The Rolling Stones Чарли Уоттс умер на 81-м году жизни. Об этом сообщает во вторник агентство PA Media.

Источник: Reuters

«С огромной печалью мы сообщаем о смерти нашего любимого Чарли Уоттса», — говорится в сообщении.

Уточняется, что он умер в одной из больниц Лондона в окружении своей семьи.

Ранее стало известно, что Уоттс пропустит осеннее турне коллектива по США в связи с недавно перенесенной операцией. Какой именно процедуре подвергся Уоттс и что послужило для этого причиной, не раскрывалось.

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О группе

В 1960-е годы The Rolling Stones были главным конкурентом The Beatles, но, в отличие от ливерпульской четверки, не распалась и продолжили как выпуск новых альбомов, так и концертные выступления. Последний по счету студийный альбом группы под названием Blue & Lonesome вышел в свет в декабре 2016 года. Состав группы многократно менялся и его последний состав был следующим: Мик Джаггер, Кит Ричардс, Чарли Уоттс и Ронни Вуд.

Группа считается одним из самых успешных коллективов за всю историю рок-музыки. 21 ее композиция входила в первую десятку британских хит-парадов, а восемь песен поднимались на их вершину.

За более чем полувековую карьеру музыканты выпустили около 50 студийных и концертных альбомов, которые разошлись по всему миру тиражом свыше 250 млн экземпляров. Группа исколесила весь мир с десятками концертных туров, выступив перед рекордным количеством зрителей. В 2022 году коллектив отметит 60-летие со дня основания.

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