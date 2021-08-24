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21:24 (мск), источник: Газета.Ру

Порошенко обвинил Зеленского в причастности к нападению на него

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что считает действующего главу государства Владимира Зеленского причастным к инциденту с нападением на него с зеленкой в центре Киева. Об этом сообщили в пресс-службе его партии «Европейская солидарность».

Источник: Reuters

«Не хотел этого говорить, но вынужден сказать. Владимир Александрович, я понимаю — страшно. Я понимаю, что вы волонтеров, военных, настоящих патриотов боитесь больше, чем Путина. Не пытайтесь нас остановить вашей зеленой соплей. У вас ничего не получится», — сообщили в пресс-службе партии.

Порошенко облили зеленкой возле входа в киевское метро «Крещатик», когда он шел к зданию кабмина. Инцидент был снят на видео и опубликован в сети. На кадрах видно, что после произошедшего бывшего президента окружили сотрудники правоохранительных органов. Следы зеленки видны на лице Порошенко. Уточняется, что перед инцидентом бывший президент принимал участие в «Марше защитников Украины», который был устроен в Киеве участниками военной операции в Донбассе в честь Дня независимости страны.

Геннадий Свидригайлов

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