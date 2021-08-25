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10:39 (мск), источник: Известия

ФСБ задержала 31 террориста в четырех регионах России

В России задержали 31 террориста «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещено в РФ) в четырех регионах страны, в том числе в Москве. Об этом в среду, 25 августа, сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Источник: РИА "Новости"

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД и Росгвардией в рамках специальной операции в Москве, Новосибирске, Якутске, Красноярске, Канске Красноярского края, селе Прокудское Новосибирской области пресечена деятельность межрегиональной структуры террористической организации “Катиба Таухид валь-Джихад”. Задержан 31 человек из числа ее главарей и рядовых участников», — говорится в сообщении.

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В ЦОС уточнили, что члены ячейки осуществляли вербовку и переправку рекрутов в зоны боевых действий, финансировали находящихся в Сирии участников террористической структуры, а также призывали к совершению преступлений террористического характера.

У задержанных изъяли запрещенную религиозную литературу, пропагандистские видеоматериалы «Катиба Таухид валь-Джихад», а также средства связи, электронные носители информации и банковские карты. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.

18 августа ФСБ задержала двух главарей и трех участников террористической ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (террористическая организация, запрещена в РФ) в Крыму. Задержанные члены ячейки осуществляли антиконституционную деятельность, направленную на свержение насильственным путем действующей власти и основывающуюся на доктрине создания так называемого всемирного халифата и разрушения институтов светского общества.

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