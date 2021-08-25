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11:37 (мск), источник: ТАСС

В России впервые с 17 августа число умерших из-за ковида за сутки превысило 800

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 809 против 794 днем ранее, до 178 423. Впервые с 17 августа количество умерших из-за ковида за сутки превысило 800, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,62%.

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Источник: AP 2021

В частности, за сутки было зарегистрировано по 32 летальных случая в Краснодарском крае и Свердловской области, 31 — в Пермском крае, 30 — в Санкт-Петербурге, 28 — в Воронежской области.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 19 536, до 6 804 910. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,29%.

В частности, в Москве за сутки выявили 1 402 случая заражения, в Санкт-Петербурге — 1 385, в Подмосковье — 776, в Свердловской и Ростовской областях — 527 и 482 соответственно.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, снизилось до 553 330, следует из данных штаба.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 19 654, до 6 073 157. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 89,2% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки выписали 892 пациента в Санкт-Петербурге, 602 — в Республике Коми, 499 — в Нижегородской области, по 468 — в Тверской и Свердловской областях.

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