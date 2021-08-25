11:37 (мск), источник: ТАСС
В России впервые с 17 августа число умерших из-за ковида за сутки превысило 800
МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Число летальных исходов
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В частности, за сутки было зарегистрировано по 32 летальных случая в Краснодарском крае и Свердловской области, 31 — в Пермском крае, 30 — в
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 19 536, до 6 804 910. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,29%.
В частности, в Москве за сутки выявили 1 402 случая заражения, в
Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, снизилось до 553 330, следует из данных штаба.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 19 654, до 6 073 157. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 89,2% от общего числа заразившихся.
В частности, за сутки выписали 892 пациента в