18:33 (мск), источник: РБК
В Кабуле разграбили российский вертолет
В Кабуле неизвестные разграбили российский вертолет, который эксплуатируется авиакомпанией «ЮТэйр», сообщили РБК в
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«17 августа неустановленные лица проникли на борт вертолета, где вскрыли контейнер с бортовым
«22 августа вертолет вместе со всем персоналом авиагруппы “ЮТэйр” перебазирован в безопасную локацию», — сообщили в
По данным Baza, ограбленный в Кабуле вертолет — Ми-8МТВ, ранее работавший для ООН в Сомали, а в 2020 году перебазированный в Афганистан.
С 1991 года группа «ЮТэйр» является подрядчиком ООН по доставке гуманитарных грузов вертолетами, а с 2001 года — крупнейший поставщик авиатранспортных услуг для ООН. В частности, в структуре авиакомпании действует «дочка» «ЮТэйр-Карго», которая владеет 17 самолетами и выполняет заказы на международном рынке, в том числе для Организации Объединенных Наций.
18 и 22 августа один из самолетов авиакомпании совершил два рейса из Кабула в
После того как представители террористического движения «Талибан» (запрещено в России) захватили власть в Афганистане и все наземные пограничные переходы, аэропорт Кабула остался единственным местом, откуда афганцы и иностранцы могут покинуть страну. Эвакуацию проводят самолеты
«Талибан» пока позволяет эвакуировать людей из аэропорта Кабула, но группировка уже установила дедлайн для завершения вывозных рейсов — 31 августа. В этот же день Афганистан должны покинуть все иностранные военные.