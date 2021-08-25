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18:33 (мск), источник: РБК

В Кабуле разграбили российский вертолет

В Кабуле неизвестные разграбили российский вертолет, который эксплуатируется авиакомпанией «ЮТэйр», сообщили РБК в пресс-службе перевозчика. Российская авиакомпания «ЮТэйр» занимается авиаперевозками в Афганистане в интересах гуманитарных миссий ООН. На фоне хаоса в аэропорту Кабула один из ее вертолетов подвергся нападению мародеров.

«17 августа неустановленные лица проникли на борт вертолета, где вскрыли контейнер с бортовым аварийно-спасательным оборудованием, в котором были инструменты и неприкосновенный запас продуктов. Также была повреждена внутренняя обшивка», — пояснил представитель компании.

По его словам, техники уже привели машину в порядок и выполнили необходимые для обеспечения вылета работы.

«22 августа вертолет вместе со всем персоналом авиагруппы “ЮТэйр” перебазирован в безопасную локацию», — сообщили в пресс-службе.

По данным Baza, ограбленный в Кабуле вертолет — Ми-8МТВ, ранее работавший для ООН в Сомали, а в 2020 году перебазированный в Афганистан.

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С 1991 года группа «ЮТэйр» является подрядчиком ООН по доставке гуманитарных грузов вертолетами, а с 2001 года — крупнейший поставщик авиатранспортных услуг для ООН. В частности, в структуре авиакомпании действует «дочка» «ЮТэйр-Карго», которая владеет 17 самолетами и выполняет заказы на международном рынке, в том числе для Организации Объединенных Наций.

18 и 22 августа один из самолетов авиакомпании совершил два рейса из Кабула в Алма-Ату, на которых были вывезены из Афганистана сотрудники миссий ООН. Благодарность «ЮТэйр» за это выразил заместитель Генерального секретаря ООН Атул Кхаре.

После того как представители террористического движения «Талибан» (запрещено в России) захватили власть в Афганистане и все наземные пограничные переходы, аэропорт Кабула остался единственным местом, откуда афганцы и иностранцы могут покинуть страну. Эвакуацию проводят самолеты военно-транспортной авиации США и вывозные рейсы, организованные государствами и международными организациями, коммерческие рейсы приостановлены.

«Талибан» пока позволяет эвакуировать людей из аэропорта Кабула, но группировка уже установила дедлайн для завершения вывозных рейсов — 31 августа. В этот же день Афганистан должны покинуть все иностранные военные.

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