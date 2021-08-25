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18:12 (мск), источник: РБК

СК завел дело о взятках биткоинами за диссертации в МПГУ

В СКР возбудили дела в отношении завкафедры и двух преподавателей Московского педагогического госуниверситета. Их подозревают во взятках за защиту диссертаций и получение ученой степени. Деньги участники схемы получали в биткоинах.

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Источник: МПГУ

Во вторник, 24 августа, в Мещанском отделе следственного управления СКР по Центральному административному округу Москвы возбудили уголовное дело о получении и даче взяток (ч. 5 ст. 290 УК, ч. 3 ст. 291.1 УК) в отношении заведующей кафедры социальной педагогики и психологии Института педагогики и психологии Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Елены Левановой, старшего преподавателя этой же кафедры Ксении Плешаковой и ученого секретаря диссертационного совета МПГУ Владимира Плешакова. Об этом РБК рассказал источник в Следственном комитет России, информацию подтвердил другой источник, знакомый с материалами дела.

Источник в СКР также отметил, что Елену Леванову подозревают в мошенничестве (ст. 159 УК).

По версии следствия, заведующая кафедрой получила от соискателя кандидатской ученой степени 384 тыс. руб., сообщил источник.

«Деньги были получены через посредников, старшего преподавателя этой же кафедры Ксении Плешаковой и через ученого секретаря диссертационного совета МПГУ Владимира Плешакова», — отметил собеседник.

За эту сумму Леванова как председатель диссертационного совета должна была помочь соискателю в допуске к защите диссертации, а также в принятии участниками совета положительного решения по ее защите, рассказал источник.

По его словам, соискатель имела возможность отвечать в ходе защиты на заранее подготовленные ею же вопросы, а в перерыве во время заседания могла подготовиться к вопросам совета, на которые не знала ответы.
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Также, по словам источника, Леванову подозревают в том, что завкафедрой в ноябре 2020 года получила от девушки 50 тыс. руб. якобы для последующей их передачи неустановленным лицам из Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования за принятие положительного решения при присуждении ученой степени. Собеседник отметил, что, по версии следствия, взятые на себя обязательства женщина исполнять не собиралась.

В декабре прошлого года Telegram-канал BAZA сообщал, что взятки преподаватели МПГУ брали в криптовалюте, получая их в биткоинах на свои анонимные кошельки. Там также говорилось, что во время обысков дома у Левановой были найдены обналиченные денежные средства, расфасованные по конвертам, которые предназначались другим участникам схемы. Тогда BAZA сообщала, что Левановой вменяли один эпизод — взятку в 156 тыс. руб., которую она получила за положительное решение по диссертации.

РБК направил запросы в пресс-службу Следственного комитета и в пресс-службу МПГУ.

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