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12:37 (мск), источник: Lenta.Ru

В Британии предсказали теракт в Кабуле в ближайшие часы

Атака в международном аэропорту Кабула может произойти в течение ближайших нескольких часов. Такое происшествие предсказал замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиаппи в разговоре с Sky News.

Источник: Reuters

По его словам, в стране высока угроза терактов, которая исходит со стороны различных террористических группировок. Великобритании уже стало известно о подготовке таких атак.

Представители Пентагона также говорили об угрозах терактов в Кабуле. Боевики группировки «ИГ-Хорасан» (ответвление террористической организации «Исламское государство», запрещенной на территории РФ) пригрозили устроить теракты на подступах к международному аэропорту Кабула.

Региональный источник CNN, который занимается борьбой с терроризмом, сообщил, что несколько сотен членов «ИГ-Хорасан» сбежали из тюрем в Баграме и Пули-Чархи, расположенных к востоку от Кабула. В связи с этим американские власти всерьез опасаются террористических атак.

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