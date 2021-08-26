Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: открытие Берингова пролива и битва за ДнепрОткрытие пролива между Азией и Северной Америкой, лучший трюк Гудини, начало битвы за Днепр и другие памятные события этого дня.
Фоторепортажи
16Топ-16 самых известных снимков в истории
10Топ-10 скульптур, известных на весь мир
17:03 (мск), источник: Известия

Взрыв произошел у ворот аэропорта Кабула

Об этом в четверг, 26 августа, сообщают СМИ.

«Есть сообщения о большом взрыве у ворот Abbey Кабульского аэропорта в Афганистане», — сообщает телеканал Iran International в своем аккаунте в Twitter.

Афганский журналист Билал Сарвари в личном аккаунте в Twitter уточнил, что взрыв произошел за пределами восточных ворот аэропорта, слышны звуки выстрелов.

По словам очевидцев, которые приводит журналист, произошла крупная атака смертников с последующей перестрелкой. В результате случившегося, как сообщается, есть раненые и погибшие.

Представитель Пентагона Джон Кирби, в свою очередь, также в Twitter подтвердил факт взрыва в кабульском аэропорту.

«Мы можем подтвердить взрыв возле аэропорта Кабула. Число жертв в настоящее время неизвестно. Мы предоставим дополнительную информацию, когда сможем», — написал он.

Новость
Источник: украинцы отказались эвакуироваться из Кабула на российских самолетах

Ранее в этот же день замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи предупредил, что в аэропорту афганской столицы в ближайшие часы может произойти теракт, из-за его угрозы страны Запада сворачивают эвакуацию граждан из афганской столицы.

Также в четверг Вашингтон рекомендовал американцам и носителям грин-карт проходить в кабульский аэропорт через специальные пункты сбора, а не пытаться попасть в него напрямую.

Кроме того, в американском посольстве в Афганистане призвали граждан США из-за угроз безопасности за воротами аэропорта Кабула отказаться от поездок в авиаузел и избегать выходов из аэропорта.

«Граждане США, которые сейчас находятся у ворот Abbey, восточных или северных ворот, должны немедленно уйти», — говорится в экстренном предупреждении, распространенном пресс-службой дипмиссии в четверг.

Новость
В Кабуле разграбили российский вертолет

15 августа боевики движения «Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время. Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну.

В связи с этим дипмиссии ряда стран начали эвакуацию своих сотрудников. Эвакуация иностранных граждан и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который находится под контролем США и их союзников по НАТО.

25 августа государственный секретарь США Энтони Блинкен отметил намерение Вашингтона продолжать осуществление эвакуации американских граждан даже после крайнего срока вывода военных — 31 августа. Он добавил, что в настоящий момент Соединенные Штаты вывезли 4,5 тыс. из 6 тыс. человек, выразивших желание покинуть афганскую территорию. Тем не менее Кирби подчеркнул, что по мере приближения 31-го числа США отдадут приоритет вывозу своих военнослужащих и военного оборудования.

Посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов 26 августа уточнил, что в результате хаоса, возникшего в аэропорту Кабула при эвакуации иностранных граждан и войск на фоне прихода талибов к власти погибли не менее 50 человек.

Следите за развитием темы Ситуация в Афганистане
 Досудебный беспорядок: в РФ набирает обороты новая схема обналичивания денег
Спутник жизни: Минздрав обновил прививочные рекомендации
СМИ: В результате двух взрывов в Кабуле погибли 13 человек
Минтруд назвал срок начисления единовременных выплат пенсионерам
Соломин высказался о скандале с увольнениями в театре Ермоловой
Россиянам объяснили, что изменилось в правилах наследования
Актриса Екатерина Васильева стала монахиней
В ЦБ рассказали, как потратят $17,5 миллиардов от МВФ
ДНК 7200-летней женщины из Индонезии оказалась уникальной
Gnezdo.ru
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
США готовятся к войне против России
Горячие темы на Авто
Путин предложил выплатить силовикам и курсантам по 15 тыс. руб 255
Нет билетов во Владивосток! 138
Законотворцы и жизнь. 129
Аааа!! Всё пропало!!! Хватай кто сколько может! 109
Товары для дома
Чтобы лето не кончалось: как сохранить воспоминания об отпуске
Экономим на распродаже: покупаем товары с большими скидками
8 мифов об AliExpress, которым не стоит верить
Три вещи с AliExpress, которые преобразят квартиру без ремонта
Популярные темы на «Детях»
Мои 3 роды в Германии. 236
Муж сказал, что я одеваюсь как девственница. 222
Подарок для иностранца 147
Первоклассники ... 120
Леди
Архивное фото с молодыми Ротару и Долиной произвело фурор в сети Артистка посвятила пост подруге и ее сыну-имениннику
Дом
Три вещи, которые преобразят квартиру без ремонта
10 неочевидных способов уменьшить количество пыли в доме
Как выглядит квартира в доме 1956 года в центре Москвы
Дом 39-летнего хореографа Мигеля: что внутри
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь