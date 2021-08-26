Взрыв произошел у ворот аэропорта Кабула

«Есть сообщения о большом взрыве у ворот Abbey Кабульского аэропорта в Афганистане», — сообщает телеканал Iran International в своем аккаунте в Twitter.
Афганский журналист Билал Сарвари в личном аккаунте в Twitter уточнил, что взрыв произошел за пределами восточных ворот аэропорта, слышны звуки выстрелов.
По словам очевидцев, которые приводит журналист, произошла крупная атака смертников с последующей перестрелкой. В результате случившегося, как сообщается, есть раненые и погибшие.
Представитель Пентагона Джон Кирби, в свою очередь, также в Twitter подтвердил факт взрыва в кабульском аэропорту.
«Мы можем подтвердить взрыв возле аэропорта Кабула. Число жертв в настоящее время неизвестно. Мы предоставим дополнительную информацию, когда сможем», — написал он.
Ранее в этот же день замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи предупредил, что в аэропорту афганской столицы в ближайшие часы может произойти теракт, из-за его угрозы страны Запада сворачивают эвакуацию граждан из афганской столицы.
Также в четверг Вашингтон рекомендовал американцам и носителям грин-карт проходить в кабульский аэропорт через специальные пункты сбора, а не пытаться попасть в него напрямую.
Кроме того, в американском посольстве в Афганистане призвали граждан США из-за угроз безопасности за воротами аэропорта Кабула отказаться от поездок в авиаузел и избегать выходов из аэропорта.
«Граждане США, которые сейчас находятся у ворот Abbey, восточных или северных ворот, должны немедленно уйти», — говорится в экстренном предупреждении, распространенном пресс-службой дипмиссии в четверг.
15 августа боевики движения «Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время. Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну.
В связи с этим дипмиссии ряда стран начали эвакуацию своих сотрудников. Эвакуация иностранных граждан и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который находится под контролем США и их союзников по НАТО.
25 августа государственный секретарь США Энтони Блинкен отметил намерение Вашингтона продолжать осуществление эвакуации американских граждан даже после крайнего срока вывода военных — 31 августа. Он добавил, что в настоящий момент Соединенные Штаты вывезли 4,5 тыс. из 6 тыс. человек, выразивших желание покинуть афганскую территорию. Тем не менее Кирби подчеркнул, что по мере приближения 31-го числа США отдадут приоритет вывозу своих военнослужащих и военного оборудования.
Посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов 26 августа уточнил, что в результате хаоса, возникшего в аэропорту Кабула при эвакуации иностранных граждан и войск на фоне прихода талибов к власти погибли не менее 50 человек.