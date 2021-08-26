17:46 (мск), источник: Daily Storm
СМИ: В результате двух взрывов в Кабуле погибли 13 человек, включая солдат США и детей
Дипломаты Германии, Франции и России сообщили об угрозе второго взрыва и призвали покинуть республику.
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В аэропорту Кабула произошел взрыв. По предварительным данным, погибли 13 человек, включая детей и солдат США. Не менее 15 человек пострадали, в том числе талибы (движение признано террористическим и запрещено в РФ). Позднее число раненых возросло до 50. Минобороны Турции сообщило, что взрывов было два, турецкие солдаты не пострадали. Дипломаты Германии, Франции и России сообщили об угрозе еще одного взрыва. По неподтвержденной информации, бомбу взорвал смертник, возможно, связанный с ИГ (ИГИЛ, «Исламское государство», организация запрещена в России).
При этом, как сообщает Sky News, самолеты в Кабуле не прекратили летать. О том, что в ближайшее время может произойти теракт, сообщили США, Британия, Германия и другие страны. Франция и Германия ранее сообщили, что прекратят эвакуацию граждан после 27 августа.
По предварительной версии, один из смертников взорвал себя рядом с отелем Baron возле Кабульского аэропорта, где ранее были размещены 169 американских граждан. РИА Новости со ссылкой на источник пишет, что в одну из кабульских больниц после взрыва доставлены 10 погибших и 15 раненых. Al Jazeera сообщает о 13 жертвах.