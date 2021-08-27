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16:55 (мск), источник: Коммерсантъ

Норвежский суд рассмотрит вопрос об условно-досрочном освобождении Брейвика

Норвежский суд рассмотрит вопрос об условно-досрочном освобождении террориста Андерса Брейвика, отбывающего наказание за убийство 77 человек в июле 2011 года, сообщает местное издание VG.

Источник: AP 2021

Как сказал адвокат Брейвика Эйстен Стуррвик, прокуратура вынесла решение, что не согласна с условно-досрочным освобождением. По его словам, «это означает, что по вопросу УДО будет проведено судебное заседание».

Ранее Андерс Брейвик подал прошение об условно-досрочном освобождении.

Андерс Брейвик был приговорен к 21 году тюремного заключения. Его признали виновным в гибели 8 человек в центральном Осло и 69 человек в летнем молодежном лагере норвежской Рабочей партии в окрестностях Осло.

В 2017 году заключенный пожаловался в ЕСПЧ на нарушение его прав в тюрьме. В 2018 году Андерс Брейвик впервые раскаялся в содеянном. В письме руководству тюрьмы заключенный заявил, что больше не придерживается фашистской и неонацистской идеологии.

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