16:55 (мск), источник: Коммерсантъ
Норвежский суд рассмотрит вопрос об условно-досрочном освобождении Брейвика
Норвежский суд рассмотрит вопрос об
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Как сказал адвокат Брейвика Эйстен Стуррвик, прокуратура вынесла решение, что не согласна с
Ранее Андерс Брейвик подал прошение об
Андерс Брейвик был приговорен к 21 году тюремного заключения. Его признали виновным в гибели 8 человек в центральном Осло и 69 человек в летнем молодежном лагере норвежской Рабочей партии в окрестностях Осло.
В 2017 году заключенный пожаловался в ЕСПЧ на нарушение его прав в тюрьме. В 2018 году Андерс Брейвик впервые раскаялся в содеянном. В письме руководству тюрьмы заключенный заявил, что больше не придерживается фашистской и неонацистской идеологии.