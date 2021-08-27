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16:04 (мск), источник: BBC News Русская служба

Ответственность за взрывы в Кабуле взяла на себя «ИГ-Хорасан». Что известно о радикальной группировке?

Ответственность за взрывы в районе аэропорта Кабула взяли на себя радикальные исламисты одного из крыльев группировки «Исламское государство» (признана террористической, запрещена в России). Что известно об Исламском государстве-Хорасан?

Источник: AFP

«ИГ-Хорасан» (полное название — «Исламское государство вилаят Хорасан») было создано в январе 2015 года. Вилаят — административно-территориальная единица в ряде мусульманских стран; Хорасан — название исторической области, включавшей в себя Афганистан и части Ирана, Пакистана, Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана (английское название группировки IS-K — от Khorasan).

Это самая экстремистская и жестокая из всех воинствующих джихадистских групп в Афганистане. Ее создание частично связывают с вытеснением ИГ из Ирака и Сирии.
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Она вербует сторонников в Афганистане и Пакистане, особенно бывших талибов, которые сочли свое бывшее движение недостаточно радикальным.

«ИГ-Хорасан» обвиняется в самых худших зверствах последних лет, включая нападения на школы для девочек, больницы и даже родильный дом, где, согласно сообщениям, боевики застрелили несколько беременных женщин и медсестер.

В отличие от «Талибана», интересы которого ограничиваются Афганистаном, «ИГ-Хорасан» является частью глобальной сети, чья конечная цель — создание всемирного халифата.

Они нападают на всех, кого считают «неверными», к числу которых относят не только Запад, но и мусульман-шиитов, везде, где могут до них добраться.

Источник: GETTY IMAGES

Где они базируются?

Основной оплот «ИГ-Хорасан» — провинция Нангархар на востоке Афганистана, откуда удобно контролировать маршруты переброски людей и наркотиков через афгано-пакистанскую границу.

На пике своего могущества группировка насчитывала порядка трех тысяч бойцов, но затем понесла существенные потери в столкновениях с силами международной коалиции, афганской армией и талибами.

В каких они отношениях с «Талибаном»?

Группировка враждует с «Талибаном» (движение признано террористическим и запрещено в России), считая представителей движения «неверными», и не признает договор о прекращении огня, подписанный талибами с США.

Тем не менее, аналитики не исключают, что косвенным образом контакты между двумя организациями поддерживаются через так называемую «сеть Хаккани», являющуюся полуавтономной частью «Талибана».

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Сираджуддин Хаккани, за голову которого назначена награда в пять миллионов долларов, возглавляет самую организованную и боеспособную часть талибского ополчения и, по имеющимся данным, сейчас отвечает за порядок в Кабуле.

Как считает Сайджан Гохель из Фонда Азиатско-Тихоокеанского региона, несколько лет наблюдавший за развитием отношений между разными джихадистскими группами в Афганистане, «ряд крупных терактов в 2019—2021 годах были бы невозможны без взаимодействия “ИГ-Хорасан” с “сетью Хаккани” и рядом террористических групп, базирующихся в Пакистане».

Взяв 15 августа Кабул, талибы освободили из тюрьмы Пули-Чархи большое количество заключенных, часть из которых предположительно являлась боевиками ИГ и «Аль-Каиды» (признана террористической и запрещена в России).

Но «ИГ-Хорасан» имеет с талибами фундаментальные расхождения, обвиняя последних в том, что те променяли джихад на мирное соглашение, заключенное в гламурных отелях в Дохе. Группировку сейчас рассматривают как главную угрозу власти «Талибана», который в этом смысле оказался, как это ни странно, в одной лодке с Западом.

Фрэнк Гарднер

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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