Смертность среди заболевших коронавирусом побила месячный рекорд

В июле смертность от COVID-19 оказалась в 1,8 раза выше пересмотренного на 325 смертей июньского показателя (27 443 человека) и в 4,9 раза больше, чем число умерших год назад — в июле 2020 года. Всего за месяц умерли 215,27 тыс. россиян, что на 33,8 тыс. смертей, или 18,6% больше, чем годом ранее.
«Это связано с существенным по сравнению с прошлым годом подъемом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России, начавшимся в июне текущего года и продолжающимся по результатам последней недели в десяти регионах Российской Федерации», — прокомментировала вице-премьер Татьяна Голикова (цитата по «РИА Новости»).
Она отметила, что весь прирост смертности пришелся на смертность от коронавируса. В августе, по ее словам, произошло существенное снижение смертности от новой коронавирусной инфекции в Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях.
Вице-премьер это связала с ростом охвата населения вакцинацией — первый компонент вакцины получили 44 млн россиян, полностью вакцинированы более 37 млн.
Всплеск смертности этим летом фиксирует и оперативный штаб, который в ежедневном режиме публикует данные о количестве умерших от коронавируса. По его данным, с 6 июля от инфекции умирают не меньше 700 человек в сутки. Последний рекордный суточный показатель 820 смертей был зарегистрирован 26 августа. Росстат собирает более полные данные на основе медицинских свидетельств из системы ЗАГС.
Рост смертности от COVID-19 ранее Голикова связывала с резким подъемом заболеваемости новым дельта-штаммом коронавируса.
Дельта-штамм более заразен, говорила РБК директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. По ее словам, летальность штамма оценить очень сложно, однако у него она выше примерно в 1,5 раза.
О том, что летальность от дельта-штамма может быть выше по сравнению с предыдущими всплесками заболеваемости, сообщал и представитель Минздрава. По его словам, особенностью этой мутации является более быстрое развитие заболевания, в том числе стремительное появление тяжелых осложнений — обширных пневмоний, поражений сердца, почек и других органов.
Основной причиной смерти коронавирус в июле стал для 44 128 россиян (87,5% от общего числа умерших с COVID-19), сообщил Росстат. Инфекция была диагностирована, но смерть вызвали другие причины у 6 293 человек (12,5%).
Год назад соотношение основной и косвенной причин смерти у умерших с COVID-19, по данным ведомства, было другим: 59 против 41%.
Всего с начала года от коронавируса в качестве основной причины смерти в России умерли 161,5 тыс. человек — это больше показателя за весь 2020 год (144,7 тыс.).
Среди регионов лидерами по смертности от COVID-19 в июле стали Москва (6583 умерших), Санкт-Петербург (3814 человек) и Подмосковье (3391 человек). Еще в девяти субъектах Федерации (пять — в Сибири) число смертей превысило 1 тыс. Это Свердловская (1924 умерших), Новосибирская (1917), Иркутская (1621) области, Красноярский край (1541), Нижегородская область (1303), Кемеровская область (1231), Алтайский край (1040), Краснодарский край (1033) и Челябинская область (1004). Из них только в Кемеровской области большинство умерших с коронавирусом приходятся на категорию, где инфекция является косвенной причиной смерти (879 человек).
Во время загрузки произошла ошибка.