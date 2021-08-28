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03:19 (мск), источник: BBC News Русская служба

Убийца Роберта Кеннеди получил право на досрочное освобождение. Он провел в тюрьме 53 года

Комиссия по условно-досрочному освобождению Калифорнии проголосовала за освобождение палестинца Серхана Серхана, который в июне 1968 года убил кандидата в президенты США Роберта Кеннеди.

Серхан Серхан в 2008 году | Источник: GETTY IMAGES

Серхан провел за решеткой 53 года за то, что застрелил сенатора Кеннеди после его речи в отеле «Амбассадор» в Лос-Анджелесе.

Многие исследователи утверждают, что это убийство изменило ход истории, так как Кеннеди на тот момент был лидером предвыборной гонки.

Изначально Серхана приговорили к смертной казни, но затем наказание смягчили до пожизненного заключения. На момент совершения преступления Серхану было 24 года.

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Согласно итогам голосования комиссии, Серхан больше не является угрозой для общества, однако это не всегда гарантирует освобождение заключенного. Теперь решение должен принять губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

«Прошло более полувека. Того импульсивного юноши, которым я был тогда, больше не существует», — уверял Серхан в своем обращении к комиссии.

«Сенатор Кеннеди был надеждой всего мира, и я тогда навредил всем — осознание этого ужасного поступка причиняет мне боль», — цитирует обращение Серхана агентство «Ассошиэйтед пресс».

В окружной прокуратуре Лос-Анджелеса заявили, что не будут оспаривать решение комиссии по помилованию.

На момент убийства Роберт Кеннеди был одним из наиболее популярных кандидатов в президенты США | Источник: GETTY IMAGES

77-летний палестинец подавал прошение о помиловании 16 раз. После своего ареста он утверждал, что совершил покушение, так как Роберт Кеннеди поддерживал выделение американской помощи Израилю. Позднее он утверждал, что не помнит о покушении.

Решение комиссии было вынесено после того, как двое детей Роберта Кеннеди обратились с просьбой помиловать убийцу их отца.

«Я действительно верю, что любой заключенный, который больше не представляет угрозы для себя самого и для мира, должен быть освобожден», — заявил Дуглас Кеннеди.

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