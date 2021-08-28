Силовики пришли в гостиницу к лидеру Rammstein

К лидеру музыкальной группы Rammstein Тиллю Линдеманну, который приехал в Россию, пришли силовики. Об этом сообщают Telegram-каналы Baza и 112, а также агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Линдеманн остановился в комплексе отдыха «Завидово» в Тверской области, пишут каналы. По данным Baza, в ночь на 28 августа оперативники провели у него следственные мероприятия, их причина неизвестна. Канал пишет, что одного из представителей Rammstein задержали после конфликта с силовиками.
Источник «Интерфакса» также сообщает, что в номере Линдеманна проводились следственные действия, сам музыкант при этом присутствовал. По словам собеседника агентства, «проверка проводилась в рамках заявления». Позже источник агентства сообщил, что Линдеманну выписали предписание о «недопущении нарушения антиковидных мер» в связи с предстоящим концертом.
Солист Rammstein должен выступить на фестивале «Макларин» в Тверской области 29 августа, сообщается на сайте мероприятия. Организатор фестиваля, основатель холдинга «Афанасий» Максим Ларин изначально опубликовал на своей странице «ВКонтакте» фото музыканта с людьми в штатском, написав: «Друзья, мы не смогли спрятать Линдеманна с его группой. Их нашли и сейчас прессуют». Позже Ларин удалил пост.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Тверской области, в администрацию «Завидово», к организатору фестиваля «Макларин», основателю холдинга «Афанасий» Максиму Ларину, к пиар-менеджерам группы Rammstein и Линдеманну.
Ларин объявил о проведении фестиваля в июле. Тогда он говорил, что хедлайнером должна была стать группа «Би-2». Однако 23 августа музыканты сообщили, что не смогут выступить на фестивале, поскольку получили от властей Тверской области предостережение «о недопустимости проведения данного мероприятия» из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм.
Из-за распространения коронавируса в Тверской области действует ограничение, согласно которому принимать участие в массовых культурных и спортивных мероприятиях могут одновременно не более 500 человек. При этом зрительские места и трибуны могут быть заполнены на 50%.
Организатор фестиваля «Макларин» сообщил 24 августа, что площадку разобьют на территории, между которыми нельзя будет перемещаться. На одной территории смогут находиться максимум 500 человек, «пропускной режим будет, как в аэропорту», пообещал он.
Помимо этого, Линдеманн должен выступить на Красной площади в Москве в рамках военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».
В середине августа Эрмитаж обвинил Линдеманна в незаконной продаже NFT-токенов с изображениями, сделанными во время съемок клипа в музее. В Эрмитаже заявили, что направили музыканту предостережение о том, что он нарушает лицензионную политику музея, но не получили отклика.
Наталия Анисимова, Евгения Лебедева