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10:31 (мск), источник: РБК

Силовики пришли в гостиницу к лидеру Rammstein

Тилль Линдеманн собирается выступить на фестивале в Тверской области, сообщили организаторы. Хедлайнером мероприятия должна была стать группа «Би-2», но музыканты получили предупреждение от властей о нарушении санитарных норм.

Источник: Reuters

К лидеру музыкальной группы Rammstein Тиллю Линдеманну, который приехал в Россию, пришли силовики. Об этом сообщают Telegram-каналы Baza и 112, а также агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Линдеманн остановился в комплексе отдыха «Завидово» в Тверской области, пишут каналы. По данным Baza, в ночь на 28 августа оперативники провели у него следственные мероприятия, их причина неизвестна. Канал пишет, что одного из представителей Rammstein задержали после конфликта с силовиками.

Источник «Интерфакса» также сообщает, что в номере Линдеманна проводились следственные действия, сам музыкант при этом присутствовал. По словам собеседника агентства, «проверка проводилась в рамках заявления». Позже источник агентства сообщил, что Линдеманну выписали предписание о «недопущении нарушения антиковидных мер» в связи с предстоящим концертом.

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Солист Rammstein должен выступить на фестивале «Макларин» в Тверской области 29 августа, сообщается на сайте мероприятия. Организатор фестиваля, основатель холдинга «Афанасий» Максим Ларин изначально опубликовал на своей странице «ВКонтакте» фото музыканта с людьми в штатском, написав: «Друзья, мы не смогли спрятать Линдеманна с его группой. Их нашли и сейчас прессуют». Позже Ларин удалил пост.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Тверской области, в администрацию «Завидово», к организатору фестиваля «Макларин», основателю холдинга «Афанасий» Максиму Ларину, к пиар-менеджерам группы Rammstein и Линдеманну.

Ларин объявил о проведении фестиваля в июле. Тогда он говорил, что хедлайнером должна была стать группа «Би-2». Однако 23 августа музыканты сообщили, что не смогут выступить на фестивале, поскольку получили от властей Тверской области предостережение «о недопустимости проведения данного мероприятия» из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм.

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Из-за распространения коронавируса в Тверской области действует ограничение, согласно которому принимать участие в массовых культурных и спортивных мероприятиях могут одновременно не более 500 человек. При этом зрительские места и трибуны могут быть заполнены на 50%.

Организатор фестиваля «Макларин» сообщил 24 августа, что площадку разобьют на территории, между которыми нельзя будет перемещаться. На одной территории смогут находиться максимум 500 человек, «пропускной режим будет, как в аэропорту», пообещал он.

Помимо этого, Линдеманн должен выступить на Красной площади в Москве в рамках военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».

В середине августа Эрмитаж обвинил Линдеманна в незаконной продаже NFT-токенов с изображениями, сделанными во время съемок клипа в музее. В Эрмитаже заявили, что направили музыканту предостережение о том, что он нарушает лицензионную политику музея, но не получили отклика.


Наталия Анисимова, Евгения Лебедева

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