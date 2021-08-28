Против продюсера солиста Rammstein завели административное дело

В отношении Анара Рейбанда, продюсера фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна, завели административное дело о нарушении миграционного режима, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, а также телеканал РЕН ТВ и Telegram-канал Mash.
По их данным, Рейбанд при пересечении границы указал целью поездки туризм, но на самом деле занимался организацией концертов.
РЕН ТВ уточняет, что речь идет об организации выступления Линдеманна на фестивале в Тверской области.
На продюсера составили протокол по ч. 2 ст. 18.8 КоАП (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Россию либо режима пребывания в стране), передает «Интерфакс». Собеседник агентства сообщил, что материалы против Рейбанда направили в городской суд Конаково. Если инстанция подтвердит его виновность, продюсера могут поместить в центр временного содержания мигрантов и выдворить из России.
РБК обратился за комментарием к продюсеру Анару Рейбанду, а также в Конаковский городской суд.
Линдеманн остановился в комплексе отдыха «Завидово» в Тверской области. В воскресенье, 29 августа, он должен выступить на фестивале «Макларин». В ночь на 28 августа к музыкантам пришли силовики, они выписали солисту Rammstein предписание о «недопущении нарушения антиковидных мер» в связи с предстоящим концертом.
Основатель холдинга «Афанасий» Максим Ларин, который является организатором фестиваля, сообщил РБК, что сейчас в холдинге «кругом оперативники в штатском и машины». «Репетицию не дадут провести. Перед въездами в холдинг полицейские останавливают все машины с тонировкой», — рассказал он.
По словам Ларина, фестиваль называется «Макларин за Родину» и был организован в честь юбилея холдинга «Афанасий» и его дня рождения (на странице «ВКонтакте» Ларин указывает, что родился 23 июля). Предприниматель сообщил, что компания начала выпускать продукцию под брендом «Макларин» (пиво, молоко и пр.) в начале этого года, а фестиваль должен стать итогом рекламной компании бренда. Название фестиваля, как утверждает бизнесмен, никак не связано с политикой. «Всю свою сознательную жизнь я являюсь патриотом и вообще провожу всевозможное продвижение за Россию, за нашу родину. Даже когда я был депутатом [Законодательного собрания Тверской области], я проводил различные молодежные мероприятия, именно патриотические. <…> Я сам сейчас никуда не баллотируюсь. Предвосхищая, что может быть такая история политизированная, я не стал участвовать ни в каких выборах», — рассказал Ларин.
Вместе с тем он сообщил, что его сын баллотируется от партии «Родина» (СМИ писали, что сам Ларин выдвигается от «Родины» в парламент Тверской области). «Но это другая история. Запретить ему участвовать или не участвовать, это же выбор каждого», — считает он.
Ларин также сообщил, что на фестивале должна была выступить группа «Би-2», но отказалась буквально за неделю до мероприятия. «По причине того, что они за рок-н-ролл, а не за политику. Ранее мы согласовали с ними все-все материалы, и именно патриотического уклона. Но так получилось, что на них оказали давление, и сказали, что им лучше не приезжать», — сообщил бизнесмен, Он уточнил, что вместо «Би-2» на фестивале должен был выступить Линдеманн. Сами «Би-2» при этом сообщали, что отказались от выступления после того, как получили предостережение «о недопустимости проведения данного мероприятия» из-за возможного нарушения санитарно-эпидемиологических норм.
«Фестиваль назначен на завтра. Билеты на руках у всех. Я не могу сказать, будет выступление или нет Линдемана: я не знаю. Сам фестиваль будет», — рассказал Ларин в беседе с РБК.
Наталия Анисимова, Михаил Юшков, Евгения Лебедева
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