NYT: США взорвали последнюю за пределами аэропорта в Кабуле базу ЦРУ в Афганистане

В ходе работ были уничтожены служебные документы, компьютерные жесткие диски и другое важное оборудование, чтобы не допустить их попадание в руки радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ). Подрыв аванпоста был осуществлен «спустя несколько часов после теракта в аэропорту Кабула в четверг», но решение не связано с этими событиями, оно было спланировано заранее.
Демонтаж объекта был сложной задачей, рассказал один из подрядчиков ЦРУ. База была «спроектирована так, чтобы в нее было невозможно проникнуть», указывает газета. Стены вокруг нее достигали высоты в 3 м.
26 августа возле здания аэропорта Кабула, через который западные страны эвакуируют иностранных граждан, произошли два взрыва, устроенные смертниками из группировки «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ). По последним данным, в результате теракта погибли 170 человек, в том числе 13 американских военнослужащих. Президент Джо Байден заявил, что США найдут виновных и уже готовят планы ударов по ИГ. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение «Талибан» осудило произошедшее, а также пообещало привлечь виновных к ответственности.
Ранее президент Байден заявлял, что планирует завершить вывод американских войск из Афганистана и операцию по эвакуации граждан к 31 августа.