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20:39 (мск), источник: ТАСС

NYT: США взорвали последнюю за пределами аэропорта в Кабуле базу ЦРУ в Афганистане

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Власти США уничтожили с помощью контролируемого взрыва последний опорный пункт Центрального разведывательного управления (ЦРУ) за пределами аэропорта в Кабуле. Как в пятницу сообщила газета The New York Times, речь идет об аванпосте Eagle Base, на территории которого силы безопасности Афганистана проходили контртеррористическую подготовку.

В ходе работ были уничтожены служебные документы, компьютерные жесткие диски и другое важное оборудование, чтобы не допустить их попадание в руки радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ). Подрыв аванпоста был осуществлен «спустя несколько часов после теракта в аэропорту Кабула в четверг», но решение не связано с этими событиями, оно было спланировано заранее.

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Демонтаж объекта был сложной задачей, рассказал один из подрядчиков ЦРУ. База была «спроектирована так, чтобы в нее было невозможно проникнуть», указывает газета. Стены вокруг нее достигали высоты в 3 м.

26 августа возле здания аэропорта Кабула, через который западные страны эвакуируют иностранных граждан, произошли два взрыва, устроенные смертниками из группировки «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ). По последним данным, в результате теракта погибли 170 человек, в том числе 13 американских военнослужащих. Президент Джо Байден заявил, что США найдут виновных и уже готовят планы ударов по ИГ. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение «Талибан» осудило произошедшее, а также пообещало привлечь виновных к ответственности.

Ранее президент Байден заявлял, что планирует завершить вывод американских войск из Афганистана и операцию по эвакуации граждан к 31 августа.

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