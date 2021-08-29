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08:18 (мск), источник: РБК

Джонсона обвинили в угрозе безопасности страны из-за телефонных переписок

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсуждал рабочие вопросы по личному телефону вопреки секретным рекомендациям по безопасности, которые два года назад разослала его же команда. Об этом сообщает газета The Times. По информации издания, политик переписывался с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом и бизнесменом Джеймсом Дайсоном.

Источник: Reuters

Предполагается, что в ходе личной переписки Джонсон обсуждал с принцем сделку по продаже футбольного клуба «Ньюкасл Юнайтед», а Дайсен переписывался с премьер-министром о налоговых льготах для своей компании.

Таким образом Джонсон нарушил рекомендации, который сам распространил в правительстве после парламентских выборов в 2019 году, пишет издание.

В рекомендациях говорилось, что политики не должны пользоваться личными электронными устройствами и приложения для обсуждения рабочих вопросов независимо от уровня их секретности.
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В апреле Би-би-си сообщила, что личный номер мобильного телефона Джонсона находился в свободном доступе в интернете в течение последних 15 лет. По ее информации, телефон премьер-министра был указан в одном из пресс-релизов, который вышел в 2006 году, когда политик занимал должность министра по вопросам высшего образования в теневом кабинете британского парламента. С тех пор пресс-релиз не удалили и он был доступен в интернете.

Лидер лейбористов сэр Кир Стармер заявил, что это «серьезная ситуация, [которая] несет в себе угрозу безопасности». В то же время канцлер казначейства Риши Сунак отметил, что «все протоколы безопасности были соблюдены».

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