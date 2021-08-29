Джонсона обвинили в угрозе безопасности страны из-за телефонных переписок

08:18 (мск), источник: РБК
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Предполагается, что в ходе личной переписки Джонсон обсуждал с принцем сделку по продаже футбольного клуба «Ньюкасл Юнайтед», а Дайсен переписывался с
Таким образом Джонсон нарушил рекомендации, который сам распространил в правительстве после парламентских выборов в 2019 году, пишет издание.
В апреле
Лидер лейбористов сэр Кир Стармер заявил, что это «серьезная ситуация, [которая] несет в себе угрозу безопасности». В то же время канцлер казначейства Риши Сунак отметил, что «все протоколы безопасности были соблюдены».