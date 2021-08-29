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11:38 (мск), источник: Коммерсантъ

SpaceX успешно запустила ракету с кораблем Dragon к МКС

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с грузовым кораблем Cargo Dragon к Международной космической станции (МКС). Dragon доставит на МКС материалы для научных экспериментов и новое оборудование. Корабль вышел на орбиту и взял курс на станцию.

Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 10:14 мск. Первая многоразовая ступень Falcon 9 совершила успешную посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане. Стыковка Dragon с МКС должна состояться 30 августа в 18:00 мск.

Запуск ракеты должен был пройти 29 августа, но его отложили из-за погодных условий.

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