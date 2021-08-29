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11:38 (мск), источник: Коммерсантъ
SpaceX успешно запустила ракету с кораблем Dragon к МКС
Американская компания SpaceX запустила
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Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 10:14 мск. Первая многоразовая ступень Falcon 9 совершила успешную посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане. Стыковка Dragon с МКС должна состояться 30 августа в 18:00 мск.
Запуск ракеты должен был пройти 29 августа, но его отложили