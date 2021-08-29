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12:10 (мск), источник: РБК

Приплывшего с Курил в Японию россиянина депортируют

Россиянина, который приплыл на Хоккайдо с Курильских островов, задержали в Японии, сообщили «РИА Новости» генконсульстве России в Саппоро.

По данным ведомства, он задержан за незаконный въезд. Власти разбираются, как именно мужчина попал на территорию Японии.

Обычно задержанных за нелегальный въезд в Японию депортируют, добавили в генконсульстве.

РБК направил запросы в пресс-службы генконсульства России в Саппоро и посольства России в Японии.

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Газета Hokkaido сообщила, что мужчине отказали в политическом убежище, он не получит разрешение на временное пребывание в Японии. Токио считает Курильские острова своей территорией, поэтому предоставление убежища россиянину противоречило бы этой позиции, отметило издание. По его информации, на следующей неделе мужчину передадут генконсульству России.

Об инциденте с россиянином в Японии 21 августа сообщило агентство Kyodo. По его данным, мужчина преодолел 20 км от российского острова Кунашир на Курильской гряде до Хоккайдо и попросил предоставить ему убежище.

По информации российского посольства, мужчину зовут В. -Ф. В. Нокарде. В 2019 году «Русский телеграф» писал о россиянине по имени Ваасе Фениксе Нокарде, который получил дальневосточный гектар и переехал на Курилы.

По словам источника «РИА Новости», там же последние три года жил приплывший в Японию россиянин. «Нигде не работал, жил в Головнино, спал в палатке, или с кем познакомится — там и пристраивался», — рассказал он. Собеседник агентства допустил, что Нокарде преодолел 20 км между островами в гидрокостюме.


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