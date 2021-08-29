12:10 (мск), источник: РБК
Приплывшего с Курил в Японию россиянина депортируют
Россиянина, который приплыл на Хоккайдо с Курильских островов, задержали в Японии, сообщили «РИА Новости» генконсульстве России в Саппоро.
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По данным ведомства, он задержан за незаконный въезд. Власти разбираются, как именно мужчина попал на территорию Японии.
Обычно задержанных за нелегальный въезд в Японию депортируют, добавили в генконсульстве.
РБК направил запросы в
Газета Hokkaido сообщила, что мужчине отказали в политическом убежище, он не получит разрешение на временное пребывание в Японии. Токио считает Курильские острова своей территорией, поэтому предоставление убежища россиянину противоречило бы этой позиции, отметило издание. По его информации, на следующей неделе мужчину передадут генконсульству России.
Об инциденте с россиянином в Японии 21 августа сообщило агентство Kyodo. По его данным, мужчина преодолел 20 км от российского острова Кунашир на Курильской гряде до Хоккайдо и попросил предоставить ему убежище.
По информации российского посольства, мужчину зовут В. -Ф. В. Нокарде. В 2019 году «Русский телеграф» писал о россиянине по имени Ваасе Фениксе Нокарде, который получил дальневосточный гектар и переехал на Курилы.
По словам источника «РИА Новости», там же последние три года жил приплывший в Японию россиянин. «Нигде не работал, жил в Головнино, спал в палатке, или с кем познакомится — там и пристраивался», — рассказал он. Собеседник агентства допустил, что Нокарде преодолел 20 км между островами в гидрокостюме.
Виктория Полякова
При участии Алены Прохоренко