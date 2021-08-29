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12:28 (мск), источник: РБК

Талибы убили афганского певца фольклора Фавада Андараби

Певца застрелили через несколько дней после того, как представитель «Талибана» Забихулла Муджахид заявил о планах талибов запретить публичное исполнение музыки в Афганистане.

Источник: AP 2021

Боевики террористической организации «Талибан» (запрещена в России) убили
афганского исполнителя песен и народной музыки Фавада Андараби. Об этом сообщило издание Times Now, а также экс-министр МВД Афганистана Масуд Андараби на свой странице в Twitter.

«Жестокость талибов продолжается в Андарабе. Сегодня они зверски убили фольклорного певца Фавада Андараби, который просто приносил радость этой долине и ее жителям», — написал бывший министр.

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Как сообщает Times Now со ссылкой на сына певца, его отца застрелили через несколько дней после того, как талибы ввели в Афганистане запрет на исполнение музыки.

Ранее представитель группировки Забихулла Муджахид в интервью The New York Times заявил, что талибы собираются запретить публичное исполнение музыки, так как считают, что это не соответствует нормам ислама.

«Музыка запрещена в исламе, но мы надеемся, что сможем убедить людей не делать таких вещей, вместо того чтобы оказывать на них давление», — говорил Муджахид.

Издание отмечало, что Забихулла Муджахид, исполняющий сейчас роль пресс-секретаря группировки, в новом правительстве страны может стать министром информации и культуры.

«Талибан» правил в Афганистане с 1996 по 2001 год. Тогда в стране также было запрещено публичное исполнение музыки, кроме нашида (мусульманское песнопение).

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