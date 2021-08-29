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13:25 (мск), источник: ТАСС

При авиаударе хуситов по базе ВВС Йемена погибли не менее 30 человек

ТАСС, 29 августа. По меньшей мере 30 проправительственных военных погибли, не менее 60 получили ранения в результате ударов по крупнейшей военной авиабазе Йемена Эль-Анад в провинции Лахдж на юге страны. Об этом в воскресенье сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя вооруженных сил страны.

Как сообщает Agence France-Presse со ссылкой на представителя йеменских ВС, за авиаударами предположительно стоят мятежники-хуситы.

База Эль-Анад расположена в 60 км к северу от города-порта Аден, считающегося временной столицей страны после захвата мятежниками Саны.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами.

В наиболее активную фазу оно перешло после вторжения в страну в марте 2015 года коалиции под руководством Саудовской Аравии. Операцию против установивших контроль над значительной частью Йемена мятежников поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ. К ним присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.

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