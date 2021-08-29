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17:09 (мск), источник: Известия

Взрыв в Кабуле произошел в результате удара США

Взрыв в афганском Кабуле в воскресенье, 29 августа, произошел в результате удара США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

«Этот чиновник на условиях анонимности сказал, что удар был нанесен по предполагаемым боевикам организации ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ). Они сказали, что ссылаются на первоначальную информацию, и предупредили, что она может измениться», — говорится в сообщении агентства.

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Ранее в этот же день ряд афганских СМИ сообщил, что в Кабуле произошел мощный взрыв. Так, Al-Jazeera со ссылкой на своего корреспондента сообщает, что взрыв прогремел у здания международного аэропорта афганской столицы.

При этом местное информагентство Asvaka со ссылкой на очевидцев сообщает, что взрыв произошел из-за ракеты, попавшей в жилой дом в районе Хадже Багра. Информация о жертвах уточняется.

Накануне посольство США в Кабуле рекомендовало американцам избегать территорий, которые прилегают к аэропорту столицы Афганистана в связи с некой угрозой.

26 августа в Кабуле прогремело несколько взрывов, их жертвами стали почти 200 человек. При этом среди жертв есть американские военнослужащие, два гражданина Великобритании и ребенок подданного королевства. По данным Пентагона, к атакам могут быть причастны террористы ИГ.

Позднее в тот же день в Кабуле прогремело еще два взрыва, их произвели ВС США для уничтожения своего оборудования.

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Американский президент Джо Байден 26 августа выступил с речью по случаю трагедии в Кабуле, в ходе которой дал обещание «отследить» виновников нападения и «заставить заплатить» за содеянное. Кроме того, глава Белого дома заявил, что возлагает ответственность за случившееся на себя.

27 августа Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что американские военные нанесли воздушный удар в провинции Нангархар на востоке Афганистана. В ведомстве уточнили, что при помощи беспилотного летательного аппарата был уничтожен боевик группировки ИГ.

На следующий день американский генерал Хэнк Тейлор уточнил, что Соединенные Штаты в ходе спецоперации в Афганистане по итогу уничтожили двух боевиков группировки.

Представителям «Талибана» (террористическая группировка, запрещена в РФ) Штаты не передавали информацию о готовящемся ударе.

Ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Боевики «Талибана» начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.

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