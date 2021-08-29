Умер музыкант Ли «Скрэтч» Перри, легенда регги и даба

Музыкант, чье настоящее имя Рэйнфорд Хью Перри, умер в возрасте 85 лет в больнице города Лусеа на северо-западе Ямайки. Об этом сообщают местные СМИ. Причина смерти не уточняется.
Глубочайшие соболезнования семье, друзьям и поклонникам музыканта выразил в «Твиттере» премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс.
Ли «Скрэтча» Перри причисляют к кругу главных музыкальных новаторов второй половины XX века.
Он изобрел звучание рутс-регги, с его умеренным темпом и насыщенной басовой линией, которое впоследствии прославил на весь мир Боб Марли. Перри работал с ним в качестве продюсера.
А благодаря экспериментам Перри с глубоким эхом и пространством в музыкальном звучании широкое признание получил отколовшийся от регги психоделический стиль даб.
Даб, в свою очередь, повлиял на многих западных музыкантов 70-х — 80-х годов и далее: от рэперов и гитарных групп до пионеров танцевальной электроники.
За 70-летнюю карьеру Ли «Скрэтч» заработал себе репутацию мистической и эксцентричной фигуры. Гитарист Rolling Stones Кит Ричардс, например, называл его шаманом и «Сальвадором Дали от музыки».
«Он человек-загадка. Весь мир — его музыкальный инструмент. Нужно только послушать», — сказал Ричардс в интервью журналу Rolling Stone в 2010 году.
Начиная с 1950-х годов Перри выступал как продюсер, сольный музыкант, глава коллектива The Upsetters, а также участник огромного количества совместных проектов с другими музыкантами.
В 2010 году вышла книга — музыкальное исследование Kiss Me Neck, в котором на более чем 300 страницах перечислялись все его известные записи.
В соцсетях музыканты, лейблы и продюсеры делятся воспоминаниями и историями о Ли «Скрэтче» Перри.
«Не так много есть людей настолько странных или способных оставить за собой такую же длинную тень», — написал в «Твиттере» Стив Албини, продюсер альбома In Utero группы Nirvana.