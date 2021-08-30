Мощный ураган «Ида» дошел до США. Новый Орлеан готовится к удару стихии

Национальный центр ураганов страны сообщил, что скорость ветра в урагане достигает 240 км/ч и не исключена возможность катастрофического штормового прилива.
Урагану присвоена четвертая (из пяти) категория по шкале Саффира-Симпсона: скорость ветра в ней составляет 209−251 км/ч.
Это означает, что будут серьезно повреждены здания, линии электропередач, деревья.
В Луизиане более 370 тыс. домов были без электричества к 15:00 по местному времени в воскресенье, по информации сайта poweroutage.us.
В некоторых точках высота штормового прилива может достигнуть 4,8 м и потенциально затопить побережье. Власти выразили надежду, что плотины, значительно укрепленные после разрушительного урагана «Катрина», на этот раз выдержат напор стихии.
«После “Катрины” в систему были вложены огромные средства, — сказал в воскресенье губернатор Джон Бел Эдвардс. — Это будет самое серьезное испытание для нее, но мы надеемся, что система выдержит штормовой прилив».
29 августа 2005 года штормовой прилив, вызванный «Катриной», привел к затоплению 80% территории города Новый Орлеан, погибли более 1,8 тыс. человек.
Время быть в убежище
В преддверии урагана «Ида» по настоянию властей эвакуировались тысячи людей. В воскресенье уезжать уже было поздно.
Тех, кто остался, губернатор штата Джон Бел Эдвардс призывает укрыться внутри помещений.
Национальная метеорологическая служба США советует жителям Нового Орлеана немедленно искать убежище в комнате в глубине здания или в маленькой комнате без окон.
«Ида» набрала силу над теплыми водами Мексиканского залива. Она может стать самым разрушительным ураганом из обрушивавшихся на Луизиану с 1850-х годов, предупредил губернатор штата Джон Бел Эдвардс.
Дополнительную тревогу у властей штата вызывает то, что местные больницы заполнены пациентами из-за Covid-19. Луизина — на третьем месте по уровню заражения коронавирусом среди всех штатов страны.
Обычно перед ураганом местные больницы эвакуируют больных в другие медучреждения, расположенные дальше от побережья. Сейчас это сделать невозможно из-за высокой заполненности больниц повсеместно.
«У нас нет других мест, куда можно переправить этих пациентов. Ни в штате, ни за его пределами», — сказал губернатор Эдвардс.
Влияние изменений климата на частоту ураганов пока не изучено, однако, известно, что повышение температуры моря нагревает воздух над ним, и появляется больше энергии, которая увеличивает разрушительную силу урагана.
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