Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 30 августаНачало войны между Россией и Швецией, открытие Земли Франца-Иосифа, изобретение электрического пылесоса и другие знаменательные события этого дня
Фоторепортажи
12Земфире исполнилось 45 лет
25Выбраны лучшие абстрактные снимки
07:10 (мск), источник: BBC News Русская служба

Мощный ураган «Ида» дошел до США. Новый Орлеан готовится к удару стихии

Ураган «Ида» в воскресенье дошел до берегов США и вызвал оползень в штате Луизиана. Он произошел рядом с городом Порт Форчон, расположенном к югу от Нового Орлеана.

Источник: GETTY IMAGES / BBC News Русская служба

Национальный центр ураганов страны сообщил, что скорость ветра в урагане достигает 240 км/ч и не исключена возможность катастрофического штормового прилива.

Урагану присвоена четвертая (из пяти) категория по шкале Саффира-Симпсона: скорость ветра в ней составляет 209−251 км/ч.

Это означает, что будут серьезно повреждены здания, линии электропередач, деревья.

В Луизиане более 370 тыс. домов были без электричества к 15:00 по местному времени в воскресенье, по информации сайта poweroutage.us.

В некоторых точках высота штормового прилива может достигнуть 4,8 м и потенциально затопить побережье. Власти выразили надежду, что плотины, значительно укрепленные после разрушительного урагана «Катрина», на этот раз выдержат напор стихии.

Источник: Reuters

Однако главный специалист Метеорологической службы Нового Орлеана Бенджамин Шотт в своем твите призывает людей не расслабляться, даже если в их районе ураган еще ощущается не сильно.

Как пишет Шотт, в воскресенье или в ночь на понедельник все защитные сооружения юго-восточной Луизианы примут на себя удар.

Читайте также
Миллион человек на юге США остались без электричества из-за урагана «Ида»

«После “Катрины” в систему были вложены огромные средства, — сказал в воскресенье губернатор Джон Бел Эдвардс. — Это будет самое серьезное испытание для нее, но мы надеемся, что система выдержит штормовой прилив».

29 августа 2005 года штормовой прилив, вызванный «Катриной», привел к затоплению 80% территории города Новый Орлеан, погибли более 1,8 тыс. человек.

Время быть в убежище

В преддверии урагана «Ида» по настоянию властей эвакуировались тысячи людей. В воскресенье уезжать уже было поздно.

Тех, кто остался, губернатор штата Джон Бел Эдвардс призывает укрыться внутри помещений.

Национальная метеорологическая служба США советует жителям Нового Орлеана немедленно искать убежище в комнате в глубине здания или в маленькой комнате без окон.

«Ида» набрала силу над теплыми водами Мексиканского залива. Она может стать самым разрушительным ураганом из обрушивавшихся на Луизиану с 1850-х годов, предупредил губернатор штата Джон Бел Эдвардс.

Дополнительную тревогу у властей штата вызывает то, что местные больницы заполнены пациентами из-за Covid-19. Луизина — на третьем месте по уровню заражения коронавирусом среди всех штатов страны.

Источник: GETTY IMAGES / BBC News Русская служба

Обычно перед ураганом местные больницы эвакуируют больных в другие медучреждения, расположенные дальше от побережья. Сейчас это сделать невозможно из-за высокой заполненности больниц повсеместно.

«У нас нет других мест, куда можно переправить этих пациентов. Ни в штате, ни за его пределами», — сказал губернатор Эдвардс.

Влияние изменений климата на частоту ураганов пока не изучено, однако, известно, что повышение температуры моря нагревает воздух над ним, и появляется больше энергии, которая увеличивает разрушительную силу урагана.

Во время загрузки произошла ошибка.
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Ураган "Ида" обрушился на Луизиану, США проверят информацию о жертвах по...
Мощный ураган "Ида" дошел до США. Новый Орлеан готовится к удару стихии
В ООН осудили строительство ограждений от мигрантов
Жителей 11 регионов предупредили о снеге в начале сентября
Названа самая выгодная дата для перелета в Турцию
Forbes опубликовал рейтинг богатейших семей России
Ученые узнали, как сжигается висцеральный жир
Побережье в крымском городе превратилось в «желе» из медуз
«Аэрофлот» готовится к введению платы за выбросы СО2
Здоровье
Определен пик заразности пациентов с ковидом Опаснее всего общаться с инфицированным в день, когда у него появились симптомы.
Авто
Кризис автопрома: сколько машин недосчитаются в 2021 году Нехватка микросхем серьезно ударила по мировой автопромышленности, и до ее восстановления пока далеко
Товары для дома
Чтобы лето не кончалось: как сохранить воспоминания об отпуске
Экономим на распродаже: покупаем товары с большими скидками
8 мифов об AliExpress, которым не стоит верить
Три вещи с AliExpress, которые преобразят квартиру без ремонта
Дети
25-летняя женщина узнала о беременности во время родов Британка неожиданно родила дочь
Леди
72-летняя Пугачева в эффектном платье произвела фурор на вечере Примадонна произвела фурор своим стилем и прической
Дом
Три вещи, которые преобразят квартиру без ремонта
Завораживает: 10 самых необычных смотровых площадок мира
7 аксессуаров, которые преобразят интерьер
5 ошибок в организации систем хранения
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь