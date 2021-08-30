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06:02 (мск), источник: Известия

Космонавты обнаружили трещины еще в одном модуле МКС

Космонавты нашли новые несквозные трещины в первом и самом старом модуле «Заря» Международной космической станции (МКС) в ходе обследования российского сегмента станции. Об этом рассказал генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия», руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев в понедельник, 30 августа.

Источник: РИА "Новости"

«Несколько таких мест с несквозными трещинами обнаружены в модуле “Заря”, — рассказал он в интервью “РИА Новости”.

Космонавт опасается, что трещины в «Заре» могут постепенно расползтись, так как до этого были обнаружены сквозные трещины в модуле «Звезда».

Ранее, 24 августа, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подтвердил, что Россия в случае выхода из проекта МКС не откажется от своих обязательств по организации затопления станции, когда ее ресурс полностью выработается.

Также он сообщил, что вопрос о продолжении участия России в проекте Международной космической станции должен решиться в ближайшие месяцы.

После 2030 года Россия планирует создать собственную космическую станцию.

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