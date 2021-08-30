Космонавты обнаружили трещины еще в одном модуле МКС

«Несколько таких мест с несквозными трещинами обнаружены в модуле “Заря”, — рассказал он в интервью “РИА Новости”.
Космонавт опасается, что трещины в «Заре» могут постепенно расползтись, так как до этого были обнаружены сквозные трещины в модуле «Звезда».
Ранее, 24 августа, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подтвердил, что Россия в случае выхода из проекта МКС не откажется от своих обязательств по организации затопления станции, когда ее ресурс полностью выработается.
Также он сообщил, что вопрос о продолжении участия России в проекте Международной космической станции должен решиться в ближайшие месяцы.
После 2030 года Россия планирует создать собственную космическую станцию.