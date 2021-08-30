Миллион человек на юге США остались без электричества из-за урагана «Ида»

07:23 (мск), источник: ТАСС
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К 22:00 по местному времени (06:00 мск 30 августа) перебои в подаче электроэнергии испытывают более 980 тыс. потребителей в Луизиане, еще более 29 тыс. — в соседнем с ним штате Миссисипи, где ранее была объявлена угроза торнадо.
Сформировавшийся в Атлантическом океане ураган «Ида», которому была присвоена четвертая категория из пяти возможных, обрушился на Луизиану в воскресенье днем.
К вечеру он ослабел до второй категории, однако
Штат Луизиана и его самый густонаселенный город Новый Орлеан уже подвергались разрушительному влиянию стихии в начале этого века, когда ураган «Катрина» обрушился на
По официальным данным, от удара стихии погибли свыше 1,8 тыс. человек. Самый значительный ущерб тогда был нанесен Новому Орлеану — под водой оказалось около 80% площади города. Ураган «Катрина» стал одним из самых разрушительных на территории США за всю историю наблюдений. Ущерб от удара стихии был оценен более чем в $108 млрд.