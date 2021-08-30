11:29 (мск), источник: ТАСС
Прохожий в Уфе поймал выпавшего из окна 11-месячного ребенка
Из окна первого этажа также выпал трехлетний ребенок.
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УФА, 30 августа. /ТАСС/. Прохожий в Уфе поймал 11-месячного ребенка, выпавшего из окна с первого этажа. Ребенок пытался вылезти из окна вслед за трехлетней сестрой, сообщили в управлении гражданской защиты города в понедельник.
По данным управления, в
«Он обратил внимание, что из окна пытается “выйти” еще один ребенок. Он чудом успел подхватить малыша, которому едва исполнилось 11 месяцев», — говорится в сообщении.
Уфимец вызвал экстренные службы и передал детей сотрудникам скорой помощи. По предварительной информации, мать малышей в этот момент находилась дома.
Выпавшая из окна девочка была госпитализирована, обстоятельства происшествия выясняются.