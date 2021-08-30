Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Россиянам рассказали, что изменилось в правилах наследования Одно из новшеств — единая биометрическая система Центробанка, по которой теперь могут проверить личность претендентов
Фоторепортажи
10Как выглядят самые грандиозные фонтаны и каскады мира
12Земфире исполнилось 45 лет
11:29 (мск), источник: ТАСС

Прохожий в Уфе поймал выпавшего из окна 11-месячного ребенка

Из окна первого этажа также выпал трехлетний ребенок.

УФА, 30 августа. /ТАСС/. Прохожий в Уфе поймал 11-месячного ребенка, выпавшего из окна с первого этажа. Ребенок пытался вылезти из окна вслед за трехлетней сестрой, сообщили в управлении гражданской защиты города в понедельник.

По данным управления, в информационно-диспетчерский центр Уфы поступила информация о том, что на улице Пекинской, 35 из окна первого этажа выпал трехлетний ребенок. Упавшую девочку заметил проходивший мимо мужчина.

«Он обратил внимание, что из окна пытается “выйти” еще один ребенок. Он чудом успел подхватить малыша, которому едва исполнилось 11 месяцев», — говорится в сообщении.

Уфимец вызвал экстренные службы и передал детей сотрудникам скорой помощи. По предварительной информации, мать малышей в этот момент находилась дома.

Выпавшая из окна девочка была госпитализирована, обстоятельства происшествия выясняются.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Кто занимается распределением денег в российском бюджете
Откуда родом "Талибан" и что стоит в центре его идеологии
Цены на газ в Европе приблизились к пиковой отметке
Дачную амнистию предложили продлить до 2031 года
В РФ выявили минимальное с 23 июня число заразившихся COVID-19
Фигуристка рассказала о жестких методах работы Тутберидзе
В России обнаружили самый смертоносный штамм туберкулеза
Россиян предупредили о рекордном росте стоимости красной икры
Здоровье
22-летняя девушка приняла смертельно опасную болезнь за мигрень Она долго терпела эти симптомы.
Hi-Tech
В России показали нового «солдата будущего» Фантастическая экипировка
Горячие темы на Авто
Готовлюсь к холодной зиме. 214
Дожили. Советуют, ложась в больницу , удалять банковское приложение. 183
Фильм "Солнцепек" 135
Купить охото ;) 72
Кино
Ходченкова и Цыганов на съемках нового сериала: фото с площадки Актеры играют главные роли в трагикомедии про спившегося мотогонщика, который работает «трезвым водителем», — смотрите эксклюзивный репортаж Кино Mail.ru со съемочной площадки
Товары для дома
Чтобы лето не кончалось: как сохранить воспоминания об отпуске
Экономим на распродаже: покупаем товары с большими скидками
8 мифов об AliExpress, которым не стоит верить
Три вещи с AliExpress, которые преобразят квартиру без ремонта
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 604
Забавные картинки 592
Такое вот событие. 477
Подростки. 423
Леди
Новая женственность и 20-е: главные тренды сентября Если и любить конец лета, то за новые коллекции
Дом
Три вещи, которые преобразят квартиру без ремонта
Завораживает: 10 самых необычных смотровых площадок мира
7 аксессуаров, которые преобразят интерьер
5 ошибок в организации систем хранения
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь