МВД признало пребывание комика Мирзализаде в России «пожизненно нежелательным»

МВД принято решение о нежелательности пребывания иностранного гражданина Идрака Мирзализаде на территории Российской Федерации. Об этом сообщается в понедельник на сайте ведомства. В сообщении говорится, что МВД считает недопустимыми любые высказывания, направленные «на дестабилизацию межнациональных отношений, вне зависимости от формы их подачи». Речь, очевидно, идёт о шутке, за которую комик с белорусским гражданством получил 10 суток ареста в Москве.
«В своем публичном выступлении Идрак Мирзализаде допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство. В связи с этим его нахождение на территории Российской Федерации признано угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других лиц», — указано в пресс-релизе.
Напомним, в конце июля полицейские задержали комика Мирзализаде по прибытии на Белорусский вокзал и вручили ему повестку в прокуратуру, после чего в отношении него было возбуждено административное дело за унижение человеческого достоинства. Таганский районный суд Москвы арестовал стендапера на десять суток. Мосгорсуд признал арест законным. Артист не согласен с обвинением, но извинился перед теми, кого обидел словами из выступления.