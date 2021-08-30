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13:05 (мск), источник: Life.ru

МВД признало пребывание комика Мирзализаде в России «пожизненно нежелательным»

Причиной стала всё та же шутка, которая, по мнению ведомства, «возбудила ненависть и вражду в отношении лиц русской национальности» и унизила человеческое достоинство.

Источник: РИА "Новости"

МВД принято решение о нежелательности пребывания иностранного гражданина Идрака Мирзализаде на территории Российской Федерации. Об этом сообщается в понедельник на сайте ведомства. В сообщении говорится, что МВД считает недопустимыми любые высказывания, направленные «на дестабилизацию межнациональных отношений, вне зависимости от формы их подачи». Речь, очевидно, идёт о шутке, за которую комик с белорусским гражданством получил 10 суток ареста в Москве.

«В своем публичном выступлении Идрак Мирзализаде допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство. В связи с этим его нахождение на территории Российской Федерации признано угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других лиц», — указано в пресс-релизе.

Напомним, в конце июля полицейские задержали комика Мирзализаде по прибытии на Белорусский вокзал и вручили ему повестку в прокуратуру, после чего в отношении него было возбуждено административное дело за унижение человеческого достоинства. Таганский районный суд Москвы арестовал стендапера на десять суток. Мосгорсуд признал арест законным. Артист не согласен с обвинением, но извинился перед теми, кого обидел словами из выступления.

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