Новый Орлеан, погруженный во тьму, упавшие деревья и сорванные крыши. Ураган «Ида» ударил по Луизиане
Ураган «Ида», сформировавшийся в Атлантическом океане, обрушился на побережье американского штата Луизиана. Почти миллион человек остались без электричества, полностью обесточен самый густонаселенный город штата — Новый Орлеан.
Во время загрузки произошла ошибка.
Как сообщал Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC), в воскресенье порывы ветра достигали 240 километров в час, урагану была присвоена четвертая (из пяти) категория по шкале Саффира-Симпсона.
К утру понедельника ураган «Ида» ослаб до первой категории, в настоящее время максимальная скорость устойчивого ветра, согласно данным центра, оценивается в 120 километров в час.
На данный момент известно об одной жертве урагана: в окрестностях столицы штата Батон-Руж мужчина погиб после падения дерева на его дом.
Ураган «Ида» станет испытанием на прочность для системы защиты Нового Орлеана от наводнений, которая была модернизирована после урагана «Катрина», унесшего жизни 1800 человек в 2005 году.
Президент США Джо Байден объявил, что на территории штата Луизиана произошло крупное стихийное бедствие, и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь для восстановления территорий, пострадавших от урагана «Ида».
В результате удара стихии практически весь Новый Орлеан оказался обесточен | Источник:GETTY IMAGES
По данным портала poweroutage.us, без электроэнергии остались более 980 тыс. человек в Луизиане и более 29 тыс. — в соседнем штате Миссисипи.
На то, чтобы восстановить энергоснабжение, могут уйти недели.
Тропический шторм «Ида» сформировался в Карибском море на прошлой неделе, по мере продвижения к западу от Кубы в южную часть Мексиканского залива он перерос в ураган.
Погрузившийся в темноту Новый Орлеан вызывает жутковатое ощущение. Знаменитый Французский квартал засыпан обломками и ветками деревьев.
Стоять на улице больно. Дождь и ветер скоростью более 100 км/ч стремятся сбить с ног редких прохожих. Жители по большей части прислушались к предупреждениям властей и остались по домам. В разговорах они замечают, что ураганы стали частью их жизни. Это компромисс, плата за все остальные удовольствия, которые предлагает Новый Орлеан.
Тем не менее, приходится постоянно опасаться, что следующая буря может оказаться разрушительной.
Кеннет МакГрудер прожил своем доме более 30 лет. Ему пришлось эвакуироваться во время урагана «Катрина». Вернувшись, он обнаружил, что его дом затопило. Этот пожилой мужчина открыто говорит о том, как больно ему было это видеть.
Шторм «Ида» усилился стремительно, и МакГрудер решил, что в этот раз не успеет эвакуироваться. Приходится надеяться на новую городскую инфраструктуру, призванную смягчить последствия ураганов, но страх никуда не делся.
Вместе с «Идой» на юго-запад Нового Орлеана пришел сильный ветер | Источник:GETTY IMAGES
«Ида» ударила по побережью в 16-ю годовщину памятного и разрушительного урагана «Катрина». С тех пор на защиту от наводнений — новые дамбы — были потрачены миллиарды долларов. Пока что они работают, хотя в Новом Орлеане власти выпустили предупреждение об опасности внезапных наводнений.
«Нет никаких сомнений в том, что ближайшие дни и недели будут чрезвычайно трудными для нашего штата, многие подвергнутся тяжелым испытаниям. Но я также могу сказать вам, что как штат мы подготовлены к этому как никогда раньше», — сказал губернатор штата Джон Бел Эдвардс.
Сильный ветер сорвал часть крыши со здания больницы в городе Кат-Офф, штат Луизиана, недалеко от побережья Мексиканского залива. Представитель больницы заявил, что ей был нанесен значительный ущерб, но пациенты не пострадали.
Власти призывают жителей не выходить на улицу без крайней необходимости | Источник:GETTY IMAGES
В своем твите Национальная метеорологическая служба США предложила жителям Нового Орлеана: «Оставайтесь во внутренних помещениях или в комнатах без окон и не покидайте их».
Больницы Луизианы и так уже перегружены из-за эпидемии Covid-19. Штат занимает третье место по уровню инфицирования в США.
Обычно больницы, находящиеся на прогнозируемой траектории урагана, эвакуируют, но на этот раз коек мало, даже в медицинских учреждениях, расположенных дальше от побережья. «Нам некуда привезти этих пациентов. Ни в штате, ни за его пределами», — сказал губернатор Эдвардс.
Из-за «Иды» добыча нефти в Мексиканском заливе почти полностью остановилась.
В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
«Вертинский»: как снимали грандиозный проект со звездами киноСмотрите эксклюзивные фото Анны Михалковой, Виктории Исаковой, Паулины Андреевой и других российских артистов в роскошных декорациях и порой неузнаваемом гриме — и читайте о том, как проходила работа над одной из самых громких кинопремьер осени