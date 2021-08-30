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15:27 (мск), источник: Коммерсантъ

На Сахалине возбудили дело после сноса памятника Юрию Гагарину

Уголовное дело за порчу памятника Юрию Гагарину возбудили на Сахалине. Стелу с барельефом, установленную в честь десятилетия первого полета человека в космос, снесли и бросили на берегу моря строители, занятые ремонтом дороги в городе Невельск на западном побережье острова.

Источник: Следственный комитет РФ

Как сообщается на сайте регионального следственного управления СКР, возбуждено дело по факту уничтожения или повреждения объекта культурного наследия (ч. 1 ст. 243 УК), фигуранты пока не обозначены. Максимальное наказание, предусмотренное по этой статье, — лишение свободы на три года.

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«По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. В ходе дальнейшего расследования будет дана юридическая оценка действиям лиц, принявших решение о демонтаже памятника, а также лиц, ответственных за сохранность культурных ценностей, приняты меры профилактического характера», — говорится в сообщении.

Кроме того, мэру города Алексею Шабельнику грозит административная ответственность за самоуправство, сообщает прокуратура. Решение о наказании для градоначальника по иску прокуратуры примет мировой суд.

Памятник Юрию Гагарину был демонтирован в начале августа. 11 числа на варварское обращение обратили внимание местные жители. История быстро вышла на федеральный уровень — за память пионера освоения космоса вступился и глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. В результате огласки памятник взяли под опеку местные власти — к осени обещали провести реставрацию и установить в центре города. Сейчас стела находится на хранении в мэрии, которая ищет подрядчика для ее восстановления.

Мемориал установили в Невельске в 1971 году, в 1978-м он пережил реставрацию, которую оплатили сами жители города. Стела серьезно пострадала в ходе землетрясения 2007 года, в результате которого город был фактически отстроен заново. В последние годы местные власти пытались решить вопрос аварийного состояния памятника, но так и не приступили к реставрации. В нынешнем году в городе даже был открыт сквер, посвященный полету в космос. Но переносить в него статую не стали, объяснив это плохим состоянием объекта и его слишком большими размерами.

Сергей Васильев, Южно-Сахалинск

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