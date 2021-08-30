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16:23 (мск), источник: Коммерсантъ

ИГ взяло ответственность за атаку на аэропорт Кабула

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ; запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за ракетный обстрел аэропорта Кабула в понедельник, 30 августа, сообщается в Telegram-канале связанного с ИГ Nasher News. Сегодня рано утром системы противоракетной обороны США перехватили пять ракет, выпущенных по аэропорту Кабула.

Источник: AP 2021

«По милости Всемогущего Бога солдаты халифата обстреляли международный аэропорт Кабула шестью ракетами “Катюша”», — говорится в сообщении (перевод по Reuters).

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Кто стоит за терактами в Кабуле

СМИ сообщали, что одна из пяти ракет попала на территорию аэропорта. Белый дом США заявил, что обстрел аэропорта не помешал его работе, об этом было доложено президенту Джо Байдену.

В аэропорту Кабула продолжается эвакуация иностранных граждан и афганцев после захвата талибами (представители движения «Талибан», признано в России террористическим и запрещено) власти в стране.

26 августа в районе городского аэропорта прогремело несколько взрывов. В результате теракта погибло почти 200 человек, в том числе 13 военнослужащих США. Ответственность взяли на себя боевики «Вилаят Хорасан» (ответвление ИГ, признанной террористической организацией и запрещенной в РФ).

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