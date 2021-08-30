ИГ взяло ответственность за атаку на аэропорт Кабула

«По милости Всемогущего Бога солдаты халифата обстреляли международный аэропорт Кабула шестью ракетами “Катюша”», — говорится в сообщении (перевод по Reuters).
СМИ сообщали, что одна из пяти ракет попала на территорию аэропорта. Белый дом США заявил, что обстрел аэропорта не помешал его работе, об этом было доложено президенту Джо Байдену.
В аэропорту Кабула продолжается эвакуация иностранных граждан и афганцев после захвата талибами (представители движения «Талибан», признано в России террористическим и запрещено) власти в стране.
26 августа в районе городского аэропорта прогремело несколько взрывов. В результате теракта погибло почти 200 человек, в том числе 13 военнослужащих США. Ответственность взяли на себя боевики «Вилаят Хорасан» (ответвление ИГ, признанной террористической организацией и запрещенной в РФ).