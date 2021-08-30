В России выявлено рекордное за восемь лет число коррупционных преступлений

«В текущем году зафиксировано максимальное за 8 лет число выявленных преступлений коррупционной направленности (24,5 тыс.). Относительно прошлого года их количество возросло на 16,5%», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, около половины коррупционных преступлений (12,1 тыс.) в этом году приходится на взяточничество. Доля таких преступлений увеличилась на 27,4% относительно аналогичного периода 2020 года.
В каждом третьем случае размер взятки не превышал 10 тыс. руб.
К августу размер ущерба, причиненного преступлениями коррупционной направленности, увеличился с 32,4 млрд руб. до 39,4 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время с 3,5 млрд руб. в прошлом году до 9,9 млрд руб. в этом выросла сумма возмещенного ущерба — учитывалось как добровольное погашение, так и изъятие имущества.
Помимо этого, почти втрое (с 16,6 млрд руб. до 45 млрд руб.) увеличилась стоимость активов, на которые наложен арест.
Ранее Генпрокуратура сообщала, что в 2020 году ущерб от коррупции превысил 63 млрд руб. В ведомстве также рассказывали, что взятки до 10 тыс. руб. в России чаще других берут представители полиции, педагоги и сотрудники уголовно-исполнительной системы. Среди регионов лидерами по взяточничеству в прошлом году стали Москва, Татарстан и Ставропольский край.