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03:03 (мск), источник: Lenta.Ru

США столкнулись с угрозой химической катастрофы

Ураган «Ида» в американском штате Луизиана сейчас проходит через регион с большим количеством химических предприятий, и из-за приближения бури США столкнулись с угрозой экологической катастрофы, пишет Bloomberg.

Источник: AFP 2021

Область, получившая название «Аллея рака» (Cancer Alley), располагается вдоль реки Миссисипи в Луизиане. Там находятся две трети промышленных объектов штата, работающих с токсичными химическими веществами. Неофициальное наименование регион получил после того, как СМИ выяснили, что его жители гораздо чаще болеют раком, чем другие американцы.

Анализ реестра выбросов токсичных веществ Агентства по охране окружающей среды США показал, что ураган, вероятно, затронет 590 объектов, где производят или хранят опасные материалы. «Ида» повышает риск возникновения новых экологических проблем в регионе.

Бури, затронувшие побережье Мексиканского залива США, уже становились причиной многочисленных катастроф. В 2020 году ураган «Лаура» вызвал пожар на заводе BioLab в Луизиане, который производил химические продукты для бассейнов. Компания сообщила, что во время пожара произошла утечка хлора, которая продолжалась три дня и разрушила объект. Причина и окончательные последствия пожара все еще расследуются.

Из-за урагана «Харви» в 2017 году в том же регионе произошло наводнение, и химический завод Arkema SA был обесточен. В результате реактивы разложились и самовоспламенились, образовав огненный шар. После инцидента госпитализировали 21 человека. Последствия бури повредили также два резервуара для использованной воды, в результате чего в паводковые воды Миссисипи попало около 10 тысяч килограммов химикатов.

Кроме того, 16 лет назад ураган «Катрина» вызвал утечку 25 тысяч баррелей нефти в воды реки после техногенного происшествия на нефтеперерабатывающем заводе Murphy Oil в окрестностях города Новый Орлеан. Были повреждены сотни домов.

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