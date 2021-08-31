Панджшерские ополченцы сообщили о нападении на них талибов

«Семь или восемь боевиков “Талибана” (организация признана террористической и запрещена в РФ) убиты, несколько человек пострадали, в том числе два бойца сил сопротивления», — приводит «РИА Новости» слова ополченца со ссылкой на телеканал Tolo News.
15 августа талибы вошли в Кабул и заявили о контроле над всей страной.
Лидер Национального фронта сопротивления из северной провинции Афганистана Панджшер Ахмад Масуд отказался сдать провинцию талибам. Там же находится вице-президент Амрулла Салех, который после бегства президента объявил себя исполняющим его обязанности. 30 августа США завершили вывод войск из Афганистана, после этого «Талибан» объявил о полной независимости Афганистана.