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16:08 (мск), источник: Коммерсантъ

Панджшерские ополченцы сообщили о нападении на них талибов

Силы сопротивления в афганской провинции Панджшер смогли отразить нападение талибов на аванпост, погибли семь или восемь боевиков. Об этом рассказал представитель ополчения Фахим Дашти.

Источник: AP 2021
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«Семь или восемь боевиков “Талибана” (организация признана террористической и запрещена в РФ) убиты, несколько человек пострадали, в том числе два бойца сил сопротивления», — приводит «РИА Новости» слова ополченца со ссылкой на телеканал Tolo News.

15 августа талибы вошли в Кабул и заявили о контроле над всей страной.

Лидер Национального фронта сопротивления из северной провинции Афганистана Панджшер Ахмад Масуд отказался сдать провинцию талибам. Там же находится вице-президент Амрулла Салех, который после бегства президента объявил себя исполняющим его обязанности. 30 августа США завершили вывод войск из Афганистана, после этого «Талибан» объявил о полной независимости Афганистана.

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