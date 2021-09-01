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 В России обнаружили самый смертоносный штамм туберкулеза Что о нем известно?
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12:08 (мск), источник: ТАСС

В России выявили 18 368 случаев заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 18 368, до 6 937 333. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,27%.

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Источник: Reuters

В частности, за сутки было выявлено 518 случаев в Свердловской области, 479 — в Ростовской области, 472 — в Пермском крае, 465 — в Воронежской области, 443 — в Самарской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 553 940 человек.

Число летальных исходов возросло за сутки на 790 против 795 днем ранее, до 184 014.

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Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,65%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 33 летальных случая в Свердловской области, 32 — в Краснодарском крае, 29 — в Нижегородской области, 28 — в Ростовской области, 26 — в Воронежской области.

Выздоровевшие пациенты

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 18 325, до 6 199 379.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, возросла почти до 89,4% от общего числа заразившихся.

В частности, в Москве вылечились 1 936 человек, в Подмосковье — 1 281, в Санкт-Петербурге — 1 039, в Республике Коми — 690, в Иркутской области — 614.

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